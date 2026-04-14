Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.60
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Иранский «Трактор» прибыл на игру азиатской Лиги чемпионов в Саудовскую Аравию

Иранский «Трактор» прибыл в Саудовскую Аравию на фоне войны на Ближнем Востоке и подтвердил 13 апреля, что сыграет в ⅛ финала Лиги чемпионов АФК с командой «Шабаб» (Аль-Ахли), сообщает AP.

«Трактор» оказался в Джедде 12 апреля после долгого путешествия: наземным транспортом из Тебриза на северо-западе Ирана в Турцию, а затем самолетом из Стамбула.

«Наша ситуация перед этим матчем сложная, и 90 минут против “Шабаба” будут для нас трудными», — сказал главный тренер «Трактора» Мохаммад Рабиеи на пресс-конференции.

Команда не играла официальных матчей с 28 февраля, так как чемпионат Ирана был приостановлен.

«У нас большие амбиции выиграть предстоящие матчи и выйти в азиатский финал. Начиная с завтрашнего дня все увидят наш высокий уровень, несмотря на серьезные трудности, с которыми мы столкнулись в последнее время», — добавил тренер.

Матч «Шабаба» и «Трактора» должен начаться 14 апреля в 17.45 по московскому времени.

