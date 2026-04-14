Иранский «Трактор» прибыл на игру азиатской Лиги чемпионов в Саудовскую Аравию

Иранский «Трактор» прибыл в Саудовскую Аравию на фоне войны на Ближнем Востоке и подтвердил 13 апреля, что сыграет в ⅛ финала Лиги чемпионов АФК с командой «Шабаб» (Аль-Ахли), сообщает AP.
«Трактор» оказался в Джедде 12 апреля после долгого путешествия: наземным транспортом из Тебриза на северо-западе Ирана в Турцию, а затем самолетом из Стамбула.
«Наша ситуация перед этим матчем сложная, и 90 минут против “Шабаба” будут для нас трудными», — сказал главный тренер «Трактора» Мохаммад Рабиеи на пресс-конференции.
Команда не играла официальных матчей с 28 февраля, так как чемпионат Ирана был приостановлен.
«У нас большие амбиции выиграть предстоящие матчи и выйти в азиатский финал. Начиная с завтрашнего дня все увидят наш высокий уровень, несмотря на серьезные трудности, с которыми мы столкнулись в последнее время», — добавил тренер.
Матч «Шабаба» и «Трактора» должен начаться 14 апреля в 17.45 по московскому времени.
