Продажность невиданного уровня

Иллюстрацией эффективности новой маркетинговой политики головной структуры европейского футбола является то, что, как стало известно на прошлой неделе, UEFA ведет эксклюзивные переговоры с компанией Nike. Она станет с 2027 года поставщиком мячей для еврокубковых турниров. На данный момент мячи для Лиги чемпионов делает Adidas, а для Лиги Европы и Лиги конференций — Decathlon. За то, чтобы получить монополию на мячи для еврокубков, в Nike согласились платить по €40 млн в год. Это вдвое больше, чем сейчас UEFA получает по аналогичным контрактам с Adidas и Decathlon. Как видно, партнеры UEFA действительно готовы платить намного больше за эксклюзивный статус. Кроме того, UEFA еще в прошлом году сообщил, что с 2027 года прекращает сотрудничество с пивоваренной компанией Heineken, бренды которой рекламировались в еврокубках с 1994 года, и принял предложение Anheuser-Busch. Американские пивовары готовы платить по шестилетнему соглашению по €200 млн в год. Это на 66% больше, чем сейчас платит Heineken. Также компания Pepsi Co (продвигает через турниры UEFA бренд чипсов Lay’s) в 2025 году продлила контракт с UEFA, согласившись на значительное увеличение выплат начиная с 2027 года. Нынешние составляют около €60 млн в год.