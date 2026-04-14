Что происходит с «Реалом»? Он не способен системно обороняться, зато научился систематически ошибаться

Попалась на глаза диковатая для суперклуба статистика: с марта прошлого года по сегодняшний день мадридский «Реал» пропустил 93 гола. Среди более-менее заметных команд хуже обороняется лишь франкфуртский «Айнтрахт», который и не суперклуб.
«Реал», конечно, и матчей проводит много — порядка 70 за сезон, но он в этом не одинок. Соседняя «Барселона», английские топ-клубы, «ПСЖ» и «Бавария» существуют в том же бесконечном календаре, однако их защита не напоминает решето. Им не отгружают по четыре мяча за матч, как это сделала «Бенфика» на финише общего этапа ЛЧ, и их не ставят в неудобные позы местные аналоги «Мальорки» и «Хетафе».
Временной диапазон приведенной статистики указывает на системный характер проблемы. За этот год с небольшим в «Реале» дважды сменился тренер, а результат почти не изменился. Если считать не с марта 2025-го по апрель 2026-го, а взять любой другой сопоставимый отрезок, итог будет тем же: более 90 пропущенных мячей и второе место в том же не самом престижном рейтинге после Франкфурта. То есть все началось еще при маэстро Карло Анчелотти — специалисте, который едва ли не лучше всех умеет сбалансировать атаку и защиту, приучая звезд к дисциплине.
Дело не в том, что Папа Карло на старости лет разучился работать с обороной. Проблемы начались с момента, когда выбыли Карвахаль и Милитао, а Рюдигер, сам нуждавшийся в лечении, героически пахал через боль. Именно тогда на правый край, плюясь и матерясь, отправился Вальверде, а в центр обороны отошел Тчуамени. В итоге и оборону не удалось укрепить, и опорная зона — ключевой оборонительный редут «Реала» — развалилась окончательно.
В предыдущем абзаце нет ни одной фигуры речи. Сплошная констатация фактов. До Вальверде и Тчуамени мадридскую середину поля цементировали Модрич и Кроос, а ранее — Алонсо, Хедира и снова Модрич. Благодаря им «Реал» выглядел неприступным, и редкие нападающие добегали до Рамоса, Пепе или Варана, а единичные мячи, обычно уже спущенные, долетали до Касильяса, Наваса и Куртуа.
Анчелотти многое повидал и давно ко всему привык. Он смирился с Вальверде в новой роли и где-то даже полюбил Тчуамени. Но его фраза: «У нас отличные полузащитники, но найти еще одного Крооса или Модрича невозможно» — объясняет суть проблемы.
Вероятно, именно поэтому «Реал» летом возглавил Хаби Алонсо — представитель плеяды великих разрушителей. Считается, что у тренеров, которые здорово играли, активнее прогрессируют футболисты их же амплуа.
Но «прокачать» мадридских опорников не удалось и ему. То ли времени не хватило, то ли кадры оказался необучаемыми. А возможно, все проще: Алонсо, Кроос и Модрич играли — и главное, работали — в рамках системы, где задействованы все. Любая система подразумевает активное движение без мяча: позиционную игру, занятие и освобождение зон, прессинг, взаимостраховку. Это и есть современный футбол.
А у нынешнего «Реала», таков закон его природы, две главные звезды освобождены от оборонительной работы. В результате мадридские опорники вынуждены играть в рудиментарный футбол, в котором не нападающие при потере мяча сбивают порыв и темп соперника, а полузащитники. Хавбеки становятся волнорезами, встречающими соперника у своей штрафной. Это футбол, который топ-команды перестали практиковать еще в XX веке.
Самое время вернуть должок Вальверде и Тчуамени. В суровой обстановке травм и перемен именно они отрабатывали за себя и «за того капризного парня», превосходя собственные возможности. В том, что «Реал» не пропустил за указанный период круглую сотню, — их безусловная заслуга.
Алонсо оказался заложником уже сложившихся устоев. Он шел в «Реал», за который играл когда-то сам и в котором не один за всех, а все за одного.
В традиционном «Реале» никогда не уделяли особого внимания защите. Не случайно до Касильяса там десятилетиями не было вратаря национального масштаба, а в трех сборных Испании — чемпионке Европы 1964 года, вице-чемпионке 1984-го и чемпионке 2008-го — было всего два мадридских защитника: Серхио Рамос и переквалифицированный хавбек Камачо. При этом в «Королевском клубе» никогда не считали, что звезды должны решать исход матча в одиночку.
А пришел Алонсо совсем в другую команду, во многом развращенную и в целом извращенную. Конфликты в раздевалке — лишь часть скандальной в целом обстановки при Алонсо. База которой — тактические требования тренера и отказ их выполнять со стороны отдельных светил.
Говорят, еще при Анчелотти «Реал» стал пренебрегать оборонительными упражнениями на тренировках, и Алонсо не удалось это исправить. Без отработки взаимодействий даже в типовых ситуациях любая команда, даже собранная из суперзвезд, уязвима, и никакие таланты ее не спасут.
Та же «Мальорка», зная, что защитник мадридцев Хейсен неважнецки играет на «втором этаже» и регулярно теряет позицию на линии вратарской, методично нагружала передачами форварда Мурики — и преуспела. А «Реал» за 90 минут так и не понял, с какой стороны его собираются, цитируя Карена Шахназарова, «как говорится, это самое». Или «Жирона», знающая, что Тчуамени систематически опаздывает перекрывать опасную зону перед штрафной, в обеих встречах ловила его на этом. В прошлый раз из-под француза забил Унаи, теперь — Лемар. Работу над ошибками в «Реале», похоже, проводить не принято. Звезды ведь не какают.
В «открытом футболе», этом любимом болельщицком атавизме, с «Реалом» соревноваться бессмысленно: он и перебегает, и переиграет, и перещеголяет, и в крайнем случае перепадает. Странно, что этого не понял Пеп Гвардиола, когда его «Манчестер Сити» противостоял мадридцам в ⅛ финала ЛЧ. А в тех случаях, когда соперники готовы терпеть, ждать и ловить «Реал» на огрехах, шансы у них обязательно появятся. Причем не только на гол — даже на победу.
Вот в этом у «Реала» уже определенно и четко просматривается системность.
Евгений Зырянкин