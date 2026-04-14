Клуб Месси лишился главного тренера

Аргентинец Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера «Интер Майами». Об этом сообщается на сайте клуба MLS.
41-летний Маскерано принял такое решение по личным причинам.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, каждого сотрудника организации, но особенно игроков, благодаря которым мы смогли пережить незабываемые моменты. Я также хочу поблагодарить болельщиков, потому что без них ничего этого не было бы возможно», — сказал Маскерано.
Маскерано возглавил «Интер Майами» в ноябре 2024 года. В 2025-м команда, за которую выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, впервые в своей истории стала чемпионом MLS.
Маскерано в качестве игрока выступал за «Вест Хэм», «Барселону», «Ливерпуль» и другие команды, в сборной Аргентины провел 147 матчей. До «Интер Майами» он тренировал молодежную и олимпийскую сборные Аргентины.