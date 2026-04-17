«Комо» Фабрегаса уступил «Сассуоло», потерпев второе поражение кряду

Все голы были забиты в концовке первого тайма. В составе победителей отличились Кристиан Вольпато (42-я минута) и М’Бала Нзола (44). У гостей единственный мяч забил Нико Пас (45+2).
«Комо» потерпел второе поражение в Серии А подряд, ранее уступив «Интеру», и с 58 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» с 45 баллами в активе находится на 9-й строчке.
Футбол, Италия, 33-й тур
17.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мапеи - Читта-дель-Триколоре
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Сеск Фабрегас
Голы
Сассуоло
Кристиан Вольпато
(Мбала Нзола)
42′
Мбала Нзола
(Арман Лорьенте)
44′
Комо
Николас Пас
(Иван Смолчич)
45+2′
Составы команд
Сассуоло
13
Стефано Турати
6
Себастьян Валюкевич
25
Войо Кулибали
90
Исмаэль Коне
51′
42
Кристиан Торстведт
82′
45
Арман Лорьенте
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
18
Неманья Матич
77′
35
Лука Липани
8
Мбала Нзола
76′
99
Андреа Пинамонти
7
Кристиан Вольпато
64′
64′
20
Алиу Фадера
Комо
1
Жан Бюте
18
Альберто Морено
79′
10
Николас Пас
7
Альваро Мората
26′
14
Хакобо Рамон
14′
2
Марк-Оливер Кемпф
28
Иван Смолчич
46′
31
Мергим Войвода
38
Ассане Диао
60′
17
Хесус Родригес
20
Мартин Батурина
46′
23
Максимо Перроне
33
Лукас Да Кунья
72′
19
Николас Кюн
6
Максанс Какере
46′
11
Анастасиос Дувикас
Статистика
Сассуоло
Комо
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
4
3
Угловые
5
8
Фолы
14
11
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
