Капелло раскритиковал уровень Серии А: «Неслучайно Хейлунн и Мактоминей здесь преуспевают»

"Серия А сейчас, на мой взгляд, сбавила обороты. Судьи слишком часто свистят, а талантов становится все меньше. Не случайно те, кто хорошо проявляет себя у нас, уезжают за границу и в большинстве случаев там испытывают серьезные трудности. И наоборот: те же Мактоминей, Хейлунн или Мален, которые за рубежом играли от случая к случаю, в Италии делают разницу, забивают, а порой и доминируют физически. Это значит, что они находятся в среде, где им проще.
И здесь позвольте добавить пару слов о том, как мы защищаемся. Точнее — как разучились защищаться. Раньше, когда итальянские команды уступали соперникам в классе, они компенсировали это искусством обороны. Мы были эталоном в Европе и мире. А сейчас пытаемся начинать атаки через центральных защитников, выходить из обороны через короткий пас — но в итоге чаще вредим сами себе. И настоящих защитников больше не воспитываем. Посмотрите, какие голы пропустила «Болонья» вчера в Бирмингеме [от «Астон Виллы»]…", — приводит слова Капелло Calciomercato.