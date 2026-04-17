«Интер» разгромил «Кальяри» в домашнем матче Серии А

Счет на 52-й минуте открыл Маркус Тюрам. Через четыре минуты после этого Николо Барелла увеличил преимущество хозяев. Третий гол в ворота гостей в добавленное время забил Петр Зелиньски.
«Интер» одержал третью победу подряд и с 78 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Команда опережает идущий вторым «Наполи» на 12 баллов. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й позиции в чемпионате.
В следующем туре «Интер» 26 апреля на выезде сыграет с «Торино», а «Кальяри» 27 апреля примет «Аталанту».
Футбол, Италия, 33-й тур
17.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Фабио Пизакане
Голы
Интер
Маркус Тюрам
(Федерико Димарко)
52′
Николо Барелла
56′
Петр Зелиньски
(Дензел Дюмфрис)
90+2′
Составы команд
Интер
13
Хосеп Мартинес
25
Мануэль Аканджи
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
94
Франческо Эспозито
32
Федерико Димарко
76′
7
Петр Зелиньски
20
Хакан Чалханоглу
85′
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
89′
17
Анди Диуф
22
Генрих Мхитарян
76′
11
Луис Энрике
9
Маркус Тюрам
76′
14
Анж-Йоан Бонни
Кальяри
1
Элиа Каприле
15
Хуан Родригес
26
Йерри Мина
2
Марко Палестра
8
Мишель Ндари Адопо
94
Себостьяно Эспозито
23′
32
Зе Педру
88′
19
Андреа Белотти
33
Адам Оберт
76′
28
Габриэле Дзаппа
10
Джанлука Гаэтано
57′
14
Алессандро Дейола
25
Ибрагим Сулемана
76′
90
Майкл Фолоруншо
29
Дженнаро Боррелли
25′
57′
31
Пол Менди
Статистика
Интер
Кальяри
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
5
1
Угловые
4
9
Фолы
17
6
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
