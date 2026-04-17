Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18.04
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.02
П2
2.31
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Интер» разгромил «Кальяри» в домашнем матче Серии А

«Интер» на своем поле победил «Кальяри» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Счет на 52-й минуте открыл Маркус Тюрам. Через четыре минуты после этого Николо Барелла увеличил преимущество хозяев. Третий гол в ворота гостей в добавленное время забил Петр Зелиньски.

«Интер» одержал третью победу подряд и с 78 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Команда опережает идущий вторым «Наполи» на 12 баллов. «Кальяри» с 33 очками располагается на 16-й позиции в чемпионате.

В следующем туре «Интер» 26 апреля на выезде сыграет с «Торино», а «Кальяри» 27 апреля примет «Аталанту».

Интер
3:0
Первый тайм: 0:0
Кальяри
Футбол, Италия, 33-й тур
17.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Фабио Пизакане
Голы
Интер
Маркус Тюрам
(Федерико Димарко)
52′
Николо Барелла
56′
Петр Зелиньски
(Дензел Дюмфрис)
90+2′
Составы команд
Интер
13
Хосеп Мартинес
25
Мануэль Аканджи
30
Карлос Аугусту
6
Стефан де Врей
2
Дензел Дюмфрис
94
Франческо Эспозито
32
Федерико Димарко
76′
7
Петр Зелиньски
20
Хакан Чалханоглу
85′
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
89′
17
Анди Диуф
22
Генрих Мхитарян
76′
11
Луис Энрике
9
Маркус Тюрам
76′
14
Анж-Йоан Бонни
Кальяри
1
Элиа Каприле
15
Хуан Родригес
26
Йерри Мина
2
Марко Палестра
8
Мишель Ндари Адопо
94
Себостьяно Эспозито
23′
32
Зе Педру
88′
19
Андреа Белотти
33
Адам Оберт
76′
28
Габриэле Дзаппа
10
Джанлука Гаэтано
57′
14
Алессандро Дейола
25
Ибрагим Сулемана
76′
90
Майкл Фолоруншо
29
Дженнаро Боррелли
25′
57′
31
Пол Менди
Статистика
Интер
Кальяри
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
5
1
Угловые
4
9
Фолы
17
6
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти