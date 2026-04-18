Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы

«Александр чувствует себя хорошо, он вернулся в общую группу команды. Надеемся, что завтра он сыграет за “Монако” против “Осера” в чемпионате Франции», — сказал Клюев «СЭ».
Ближайший матч «Монако» проведет дома против «Осера» в воскресенье, 19 апреля.
29-летний россиянин пропустил гостевую встречу чемпионата Франции с «Парижем» (1:4) из-за мышечного спазма.
Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В этом сезоне он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.