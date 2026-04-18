Первая женщина-тренер в топ-5 лиг Европы проиграла дебютный матч

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.65
П2
3.06
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
0
:
Спартак Кс
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.15
П2
1.33
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
4.59
X
1.92
П2
5.60
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.95
П2
10.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.85
П2
10.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
2
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.80
П2
62.00
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.30
П2
7.50
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.85
П2
2.25
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.01
П2
1.75
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.18
П2
2.02
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.36
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.41
П2
2.90
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.77
П2
3.35
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.63
П2
6.24
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

Первая женщина-тренер в топ-5 лиг Европы проиграла дебютный матч

34-летняя немка Мари-Луизе Эта неделю назад возглавила берлинский «Унион», который в ее первом матче проиграл «Вольфсбургу».

Источник: Getty Images

Футболисты «Униона» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 1:2 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев отличился Оливер Берк (86-я минута). У гостей голы забили Патрик Виммер (11) и Дженан Пейчинович (46).

«Унион» провел первый матч с новым главным тренером. 12 апреля Мари-Луизе Эта возглавила команду после отставки Штеффена Баумгарта.

Назначение 34-летней Эты на пост главного тренера — первый случай в мужских топ-дивизионах Германии, Англии, Италии, Испании и Франции. Ранее женщин назначали тренерами мужских команд не выше второго дивизиона.

Почему первой женщине-тренеру не позволят остаться в команде из топ-5 лиг.

«Унион» набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» с 24 очками расположился на предпоследней, 17-й строчке.

В следующем туре «Унион» 24 апреля в гостях сыграет с «Лейпцигом», «Вольфсбург» днем позже примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Унион Б
1:2
Первый тайм: 0:1
Вольфсбург
Футбол, Германия, 30-й тур
18.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ан дер Альтен Ферстерай
Главные тренеры
Штеффен Баумгарт
Дитер Хеккинг
Голы
Унион Б
Оливер Берк
85′
Вольфсбург
Патрик Виммер
11′
Дженан Пейчинович
46′
Составы команд
Унион Б
1
Фредерик Реннов
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
14
Леопольд Кверфельд
23
Андрей Илич
7
Оливер Берк
28
Кристофер Триммель
88′
19
Яник Хаберер
15
Том Роте
68′
39
Деррик Кен
10
Ильяс Анса
68′
21
Тим Скарке
8
Рани Хедира
78′
88′
9
Ливан Бурджу
6
Алеша Кемляйн
75′
13
Андраш Шефер
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
6
Жанюэль Белосян
58′
4
Константинос Кулиеракис
3
Денис Вавро
21
Йоаким Меле
5
Вини Соуза
25
Аарон Центер
90′
15
Мориц Йенц
17
Дженан Пейчинович
90′
7
Кенто Сиогаи
24
Кристиан Эриксен
86′
27
Максимилиан Арнольд
39
Патрик Виммер
71′
31
Янник Герхардт
9
Мохамед Амура
71′
11
Адам Дагим
Статистика
Унион Б
Вольфсбург
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
25
5
Удары в створ
7
4
Угловые
11
4
Фолы
13
15
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
