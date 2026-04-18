Первая женщина-тренер в топ-5 лиг Европы проиграла дебютный матч

Футболисты «Униона» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 1:2 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев отличился Оливер Берк (86-я минута). У гостей голы забили Патрик Виммер (11) и Дженан Пейчинович (46).
«Унион» провел первый матч с новым главным тренером. 12 апреля Мари-Луизе Эта возглавила команду после отставки Штеффена Баумгарта.
Назначение 34-летней Эты на пост главного тренера — первый случай в мужских топ-дивизионах Германии, Англии, Италии, Испании и Франции. Ранее женщин назначали тренерами мужских команд не выше второго дивизиона.
«Унион» набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» с 24 очками расположился на предпоследней, 17-й строчке.
В следующем туре «Унион» 24 апреля в гостях сыграет с «Лейпцигом», «Вольфсбург» днем позже примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Штеффен Баумгарт
Дитер Хеккинг
Оливер Берк
85′
Патрик Виммер
11′
Дженан Пейчинович
46′
1
Фредерик Реннов
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
14
Леопольд Кверфельд
23
Андрей Илич
7
Оливер Берк
28
Кристофер Триммель
88′
19
Яник Хаберер
15
Том Роте
68′
39
Деррик Кен
10
Ильяс Анса
68′
21
Тим Скарке
8
Рани Хедира
78′
88′
9
Ливан Бурджу
6
Алеша Кемляйн
75′
13
Андраш Шефер
1
Камиль Грабара
6
Жанюэль Белосян
58′
4
Константинос Кулиеракис
3
Денис Вавро
21
Йоаким Меле
5
Вини Соуза
25
Аарон Центер
90′
15
Мориц Йенц
17
Дженан Пейчинович
90′
7
Кенто Сиогаи
24
Кристиан Эриксен
86′
27
Максимилиан Арнольд
39
Патрик Виммер
71′
31
Янник Герхардт
9
Мохамед Амура
71′
11
Адам Дагим
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
