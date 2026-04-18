Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Брайтон
0
П1
3.00
X
3.20
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Динамо
1
П1
12.70
X
6.50
П2
1.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
5.50
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Италия
перерыв
Наполи
0
:
Лацио
1
П1
3.60
X
3.06
П2
2.25
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
П1
3.28
X
3.06
П2
2.50
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
П1
2.48
X
3.43
П2
2.94
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
П1
2.15
X
3.77
П2
3.35
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
П1
1.52
X
4.67
П2
6.21
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
«Боруссия» уступила «Хоффенхайму» в 30-м туре, «Баварии» для чемпионства осталось не проиграть «Штутгарту»

Дортмундская «Боруссия» на чужом поле проиграла «Хоффенхайму» в матче 30-го тура Бундеслиги.

Игра завершилась со счетом 2:1. Хозяева повели на 42-й минуте благодаря голу Андрея Крамарича с пенальти, гости отыгрались усилиями Серу Гирасси за 3 минуты до конца основного времени, а на 8-й добавленной Крамарич вновь ударом с 11-метровой отметки принес «Хоффенхайму» победу.

За 4 тура до конца чемпионата Германии «Боруссия» занимает 2-е место отстает от «Баварии» на 12 очков. Таким образом мюнхенской команде для досрочного завоевания чемпионства достаточно завтра на проиграть в своем матче идущему третьим «Штутгарту». Игра пройдет на «Альянц Арене».

Хоффенхайм
2:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, 30-й тур
18.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
ПреЗеро Арена
Главные тренеры
Кристиан Ильцер
Нико Ковач
Голы
Хоффенхайм
Андрей Крамарич
42′
Андрей Крамарич
90+8′
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Рами Бенсебаини)
87′
Составы команд
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
34
Владимир Цоуфал
27
Андрей Крамарич
11
Фисник Асллани
5
Озан Кабак
21
Альбиан Хайдари
7
Леон Авдуллаху
13
Фернандес Бернарду
72′
2
Робин Гранач
29
Базумана Туре
60′
22
Александр Прасс
77′
19
Тим Лемперле
83′
33
Макс Моэрстедт
18
Ваутер Бюргер
31′
60′
6
Гриша Премель
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
84′
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
90+7′
7
Джоб Беллингем
17
Карни Чуквуэмека
14
Максимилиан Байер
25
Никлас Зюле
42′
5
Рами Бенсебаини
24
Даниэль Свенссон
72′
10
Юлиан Брандт
21
Фабиу Силва
60′
9
Серу Гирасси
20
Марсель Забитцер
71′
40
Самуэле Инасио
90+10′
Статистика
Хоффенхайм
Боруссия Д
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
14
11
Офсайды
6
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти