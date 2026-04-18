«Боруссия» уступила «Хоффенхайму» в 30-м туре, «Баварии» для чемпионства осталось не проиграть «Штутгарту»

Игра завершилась со счетом 2:1. Хозяева повели на 42-й минуте благодаря голу Андрея Крамарича с пенальти, гости отыгрались усилиями Серу Гирасси за 3 минуты до конца основного времени, а на 8-й добавленной Крамарич вновь ударом с 11-метровой отметки принес «Хоффенхайму» победу.
За 4 тура до конца чемпионата Германии «Боруссия» занимает 2-е место отстает от «Баварии» на 12 очков. Таким образом мюнхенской команде для досрочного завоевания чемпионства достаточно завтра на проиграть в своем матче идущему третьим «Штутгарту». Игра пройдет на «Альянц Арене».
Футбол, Германия, 30-й тур
18.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
ПреЗеро Арена
Главные тренеры
Кристиан Ильцер
Нико Ковач
Голы
Хоффенхайм
Андрей Крамарич
42′
Андрей Крамарич
90+8′
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Рами Бенсебаини)
87′
Составы команд
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
34
Владимир Цоуфал
27
Андрей Крамарич
11
Фисник Асллани
5
Озан Кабак
21
Альбиан Хайдари
7
Леон Авдуллаху
13
Фернандес Бернарду
72′
2
Робин Гранач
29
Базумана Туре
60′
22
Александр Прасс
77′
19
Тим Лемперле
83′
33
Макс Моэрстедт
18
Ваутер Бюргер
31′
60′
6
Гриша Премель
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
84′
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
90+7′
7
Джоб Беллингем
17
Карни Чуквуэмека
14
Максимилиан Байер
25
Никлас Зюле
42′
5
Рами Бенсебаини
24
Даниэль Свенссон
72′
10
Юлиан Брандт
21
Фабиу Силва
60′
9
Серу Гирасси
20
Марсель Забитцер
71′
40
Самуэле Инасио
90+10′
Статистика
Хоффенхайм
Боруссия Д
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
14
11
Офсайды
6
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти