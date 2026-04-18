Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.20
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.50
П2
1.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Италия
перерыв
Наполи
0
:
Лацио
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.06
П2
2.25
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.06
П2
2.50
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.43
П2
2.94
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.77
П2
3.35
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.67
П2
6.21
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

«Ньюкасл» потерпел третье подряд поражение в АПЛ после победы над «Челси»

«Ньюкасл» на своем поле проиграл «Борнмуту» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Источник: Getty Images

Игра завершилась со счетом 1:2. В составе хозяев отличились нападающий Уильям Осула, за гостей забили полузащитник Маркус Таверньер и защитник Адриан Трюффер.

Это поражение стало для «сорок» третьим подряд в АПЛ после победы над «Челси» (1:0) в 30-м туре. Команда Эдди Хау набрала 42 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Борнмут» с 48 очками идет на 8-й строчке.

Ньюкасл Юнайтед
1:2
Первый тайм: 0:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 33
18.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Андони Ираола
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Уильям Осула
68′
Борнмут
Маркус Таверньер
(Райан)
32′
Адриен Трюффер
85′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
67
Льюис Майли
18
Уильям Осула
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
77′
21
Валентино Ливраменто
74′
33
Дэн Берн
3
Льюис Холл
46′
2
Киран Триппьер
8
Сандро Тонали
86′
27
Ник Вольтемаде
41
Джейкоб Рэмси
62′
39
Бруну Гимарайнс
20
Энтони Эланга
62′
23
Джейкоб Мерфи
80′
Борнмут
1
Джордже Петрович
90+4′
20
Алекс Хименес
3
Адриен Трюффер
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
82′
37
Райан
78′
11
Бен Доук
16
Маркус Таверньер
55′
89′
27
Алекс Тот
22
Эли Жуниор Крупи
66′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
10
Райан Кристи
52′
65′
12
Тайлер Адамс
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
3
Угловые
2
3
Фолы
11
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти