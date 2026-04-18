«Ньюкасл» потерпел третье подряд поражение в АПЛ после победы над «Челси»

Игра завершилась со счетом 1:2. В составе хозяев отличились нападающий Уильям Осула, за гостей забили полузащитник Маркус Таверньер и защитник Адриан Трюффер.
Это поражение стало для «сорок» третьим подряд в АПЛ после победы над «Челси» (1:0) в 30-м туре. Команда Эдди Хау набрала 42 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Борнмут» с 48 очками идет на 8-й строчке.
Футбол, Англия, Тур 33
18.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Андони Ираола
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Уильям Осула
68′
Борнмут
Маркус Таверньер
(Райан)
32′
Адриен Трюффер
85′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
67
Льюис Майли
18
Уильям Осула
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
77′
21
Валентино Ливраменто
74′
33
Дэн Берн
3
Льюис Холл
46′
2
Киран Триппьер
8
Сандро Тонали
86′
27
Ник Вольтемаде
41
Джейкоб Рэмси
62′
39
Бруну Гимарайнс
20
Энтони Эланга
62′
23
Джейкоб Мерфи
80′
Борнмут
1
Джордже Петрович
90+4′
20
Алекс Хименес
3
Адриен Трюффер
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
82′
37
Райан
78′
11
Бен Доук
16
Маркус Таверньер
55′
89′
27
Алекс Тот
22
Эли Жуниор Крупи
66′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
10
Райан Кристи
52′
65′
12
Тайлер Адамс
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
3
Угловые
2
3
Фолы
11
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
