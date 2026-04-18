«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в Риме

У бергамасков на 12-й минуте счет открыл Никола Крстович. Римляне отыгрались на 45-й минуте — отличился Марио Эрмосо.
«Рома» набрала 58 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. «Аталанта» с 54 очками — на седьмой строчке.
Футбол, Италия, 33-й тур
18.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Раффаэле Палладино
Голы
Рома
Марио Эрмосо
(Девайн Ренч)
45′
Аталанта
Никола Крстович
(Мартен де Рон)
12′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
14
Дониэлл Мален
4
Брайан Кристанте
23
Джанлука Манчини
60′
87
Даниэле Гиларди
2
Девайн Ренч
78′
12
Константинос Цимикас
8
Нейл Эль-Айнауи
60′
61
Никколо Пизилли
75′
18
Матиас Соуле
71′
78
Робиньо Ваз
92
Стефан Эль-Шаарави
60′
20
Лоренцо Вентурино
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
90+1′
77
Давиде Дзаппакоста
90
Никола Крстович
15
Мартен де Рон
18
Джакомо Распадори
42
Джорджио Скальвини
46′
3
Одилон Коссуну
23
Сеад Колашинац
46′
69
Хонест Аханор
16
Рауль Белланова
54′
47
Лоренцо Бернаскони
13
Эдерсон
65′
80′
8
Марио Пашалич
17
Шарль Де Кетеларе
46′
59
Никола Залевски
Статистика
Рома
Аталанта
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
9
2
Угловые
7
6
Фолы
4
14
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
