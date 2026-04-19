Гол ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» в АПЛ

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Эвертона» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+10). У «Эвертона» отличился Бету (54).