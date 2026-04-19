Гол ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» в АПЛ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Эвертона» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+10). У «Эвертона» отличился Бету (54).
Грузинский голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил травму и был заменен в начале второго тайма. Вместо него на поле вышел третий вратарь команды Фредди Вудман.
«Ливерпуль» (55 очков) идет на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (47) располагается на десятом месте.
В следующем матче «Эвертон» 25 апреля на выезде сыграет против лондонского «Вест Хэма», «Ливерпуль» в тот же день примет столичный «Кристал Пэлас».
Результаты остальных матчей дня:
«Астон Вилла» — «Сандерленд» — 4:3;
«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 4:1.
