Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.01
П2
2.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.40
П2
4.28
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
13.00
П2
37.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.10
П2
12.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
13.75
X
5.60
П2
1.25
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.63
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
7.20
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.46
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

Гол ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 33-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Эвертона» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+10). У «Эвертона» отличился Бету (54).

Грузинский голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил травму и был заменен в начале второго тайма. Вместо него на поле вышел третий вратарь команды Фредди Вудман.

«Ливерпуль» (55 очков) идет на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (47) располагается на десятом месте.

В следующем матче «Эвертон» 25 апреля на выезде сыграет против лондонского «Вест Хэма», «Ливерпуль» в тот же день примет столичный «Кристал Пэлас».

Результаты остальных матчей дня:

«Астон Вилла» — «Сандерленд» — 4:3;

«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 4:1.

Эвертон
1:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 33
19.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Арне Слот
Голы
Эвертон
Бету
54′
Ливерпуль
Мохамед Салах
29′
Виргил ван Дейк
90′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
22′
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
6
Джеймс Тарковски
27
Идрисса Гана Гуйе
37
Джеймс Гарнер
90′
7
Дуайт Макнейл
80′
19
Тайрик Джордж
9
Бету
73′
11
Тьерно Барри
32
Джарред Брантуэйт
88′
5
Майкл Кин
Ливерпуль
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
25
Георгий Мамардашвили
58′
28
Фредди Вудман
26
Эндрю Робертсон
86′
6
Милош Керкез
18
Коди Гакпо
84′
30
Джереми Фримпонг
7
Флориан Вирц
84′
10
Алексис Макаллистер
9
Александер Исак
72′
73
Рио Нгумоха
Статистика
Эвертон
Ливерпуль
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
4
6
Угловые
1
6
Фолы
8
12
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
