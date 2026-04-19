Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.01
П2
2.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.40
П2
4.33
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
13.20
П2
38.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.10
П2
12.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
13.75
X
5.60
П2
1.25
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.63
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
7.20
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.46
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

«Милан» обыграл «Верону» и вышел на второе место в таблице Серии А

«Милан» обыграл «Верону» и вышел на второе место в таблице чемпионата Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Милан» на выезде обыграл «Верону» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Вероне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых мяч забил Адриен Рабьо (41-я минута).

«Милан» набрал 66 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, по дополнительным показателям опередив «Наполи». «Верона» проиграла пятый матч подряд в чемпионате и располагается на последней, 20-й позиции с 18 очками.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» 26 апреля примет «Ювентус», «Верона» днем ранее дома сыграет против «Лечче».

В другом матче дня «Кремонезе» и «Торино» не забили голов — 0:0.

Верона
0:1
Первый тайм: 0:1
Милан
Футбол, Италия, 33-й тур
19.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Маркантонио Бентегоди
Главные тренеры
Паоло Саммарко
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Адриен Рабьо
41′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
15
Виктор Нельссон
6
Николас Валентини
5
Андриас Эдмундссон
16
Гифт Орбан
7
Рафик Бельгали
2
Дэниэл Ойегоке
21′
14
Поль Лирола
12
Домагой Брадарич
46′
90
Иоан Вермешан
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
24′
64′
73
Али Аль-Мусрати
85′
63
Роберто Гальярдини
83′
4
Санди Ловрич
24
Антуан Бернед
82′
41
Исаак
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
24
Закари Атекаме
63′
56
Алексис Салемакерс
19
Юссуф Фофана
64′
4
Самуэле Риччи
10
Рафаэл Леау
63′
7
Сантьяго Хименес
11
Кристиан Пулишич
80′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
Верона
Милан
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
2
3
Угловые
6
1
Фолы
13
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти