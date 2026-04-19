«Милан» обыграл «Верону» и вышел на второе место в таблице Серии А

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Милан» на выезде обыграл «Верону» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Вероне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых мяч забил Адриен Рабьо (41-я минута).
«Милан» набрал 66 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, по дополнительным показателям опередив «Наполи». «Верона» проиграла пятый матч подряд в чемпионате и располагается на последней, 20-й позиции с 18 очками.
В следующем туре чемпионата Италии «Милан» 26 апреля примет «Ювентус», «Верона» днем ранее дома сыграет против «Лечче».
В другом матче дня «Кремонезе» и «Торино» не забили голов — 0:0.
Футбол, Италия, 33-й тур
19.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Маркантонио Бентегоди
Главные тренеры
Паоло Саммарко
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Адриен Рабьо
41′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
15
Виктор Нельссон
6
Николас Валентини
5
Андриас Эдмундссон
16
Гифт Орбан
7
Рафик Бельгали
2
Дэниэл Ойегоке
21′
14
Поль Лирола
12
Домагой Брадарич
46′
90
Иоан Вермешан
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
24′
64′
73
Али Аль-Мусрати
85′
63
Роберто Гальярдини
83′
4
Санди Ловрич
24
Антуан Бернед
82′
41
Исаак
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
24
Закари Атекаме
63′
56
Алексис Салемакерс
19
Юссуф Фофана
64′
4
Самуэле Риччи
10
Рафаэл Леау
63′
7
Сантьяго Хименес
11
Кристиан Пулишич
80′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
Верона
Милан
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
2
3
Угловые
6
1
Фолы
13
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти