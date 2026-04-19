«Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии по футболу

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Баварии» со счетом 4:2 обыграли «Штутгарт» и досрочно завоевали титул чемпиона Германии по футболу.
В составе победителей голы забили Рафаэл Геррейру (31-я минута), Николас Джексон (33), Альфонсо Дэвис (37) и Гарри Кейн (52). У проигравших отличились Крис Фюрих (21) и Чема Андрес (89). После 30 туров «Бавария» набрала 79 очков. За четыре тура до конца чемпионата мюнхенцы стали недосягаемыми для идущей второй «Боруссии» из Дортмунда, которая в 30 матчах набрала 64 очка.
«Бавария» в 35-й раз выиграла чемпионат Германии, команда является рекордсменом по этому показателю. Второе место с 9 титулами занимает «Нюрнберг», третье — дортмундская «Боруссия», имеющая 8 побед.
«Бавария» выиграла второй титул в сезоне, в августе мюнхенцы стали обладателями Суперкубка Германии, обыграв в финале «Штутгарт» со счетом 2:1. Также клуб продолжает борьбу за победу в Кубке Германии и Лиге чемпионов. 22 апреля мюнхенцы в полуфинале кубка страны на выезде сыграют с «Байером». В ½ финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
«Штутгарт» занимает четвертое место в турнирной таблицы с 56 очками. В следующем туре команда 26 апреля примет «Вердер», 23 апреля «Штутгарт» дома сыграет с «Фрайбургом» в полуфинале Кубка Германии. «Бавария» в 31-м туре чемпионата 25 апреля на выезде встретится с «Майнцем».
Венсан Компани
Себастьян Хенесс
Рафаэл Геррейру
31′
Николас Джексон
33′
Альфонсо Дэйвис
37′
Гарри Кейн
52′
Крис Фюрих
21′
Чема Андрес
89′
40
Йонас Урбиг
11
Николас Джексон
3
Ким Мин Джэ
21
Хироки Ито
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
44
Йосип Станишич
85′
34
Дениз Офли
19
Альфонсо Дэйвис
62′
27
Конрад Лаймер
22
Рафаэл Геррейру
76′
39
Бара Сапоко Ндиай
14
Луис Диас
46′
9
Гарри Кейн
10
Джамал Мусиала
46′
17
Майкл Олисе
33
Александр Нюбель
4
Джоша Вагноман
3
Рамон Хендрикс
11
Биляль Эль-Ханнус
24
Джефф Шабо
16
Атакан Каразор
18
Джейми Левелинг
76′
9
Эрмедин Демирович
10
Крис Фюрих
66′
7
Максимилиан Миттельштедт
8
Тиагу Томаш
85′
27
Бадредин Буанани
29
Финн Ельч
46′
14
Лука Хакес
6
Ангело Штиллер
66′
30
Чема Андрес
