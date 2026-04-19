Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия М
1
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.80
П2
7.60
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Балтика
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
6.00
П2
1.22
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.98
П2
7.10
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.34
П2
8.50
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

«Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенцы обеспечили себе победу в чемпионате за четыре тура до конца сезона.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Баварии» со счетом 4:2 обыграли «Штутгарт» и досрочно завоевали титул чемпиона Германии по футболу.

В составе победителей голы забили Рафаэл Геррейру (31-я минута), Николас Джексон (33), Альфонсо Дэвис (37) и Гарри Кейн (52). У проигравших отличились Крис Фюрих (21) и Чема Андрес (89). После 30 туров «Бавария» набрала 79 очков. За четыре тура до конца чемпионата мюнхенцы стали недосягаемыми для идущей второй «Боруссии» из Дортмунда, которая в 30 матчах набрала 64 очка.

«Бавария» в 35-й раз выиграла чемпионат Германии, команда является рекордсменом по этому показателю. Второе место с 9 титулами занимает «Нюрнберг», третье — дортмундская «Боруссия», имеющая 8 побед.

«Бавария» выиграла второй титул в сезоне, в августе мюнхенцы стали обладателями Суперкубка Германии, обыграв в финале «Штутгарт» со счетом 2:1. Также клуб продолжает борьбу за победу в Кубке Германии и Лиге чемпионов. 22 апреля мюнхенцы в полуфинале кубка страны на выезде сыграют с «Байером». В ½ финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

«Штутгарт» занимает четвертое место в турнирной таблицы с 56 очками. В следующем туре команда 26 апреля примет «Вердер», 23 апреля «Штутгарт» дома сыграет с «Фрайбургом» в полуфинале Кубка Германии. «Бавария» в 31-м туре чемпионата 25 апреля на выезде встретится с «Майнцем».

Бавария
4:2
Первый тайм: 3:1
Штутгарт
Футбол, Германия, 30-й тур
19.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Себастьян Хенесс
Голы
Бавария
Рафаэл Геррейру
31′
Николас Джексон
33′
Альфонсо Дэйвис
37′
Гарри Кейн
52′
Штутгарт
Крис Фюрих
21′
Чема Андрес
89′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
11
Николас Джексон
3
Ким Мин Джэ
21
Хироки Ито
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
44
Йосип Станишич
85′
34
Дениз Офли
19
Альфонсо Дэйвис
62′
27
Конрад Лаймер
22
Рафаэл Геррейру
76′
39
Бара Сапоко Ндиай
14
Луис Диас
46′
9
Гарри Кейн
10
Джамал Мусиала
46′
17
Майкл Олисе
Штутгарт
33
Александр Нюбель
4
Джоша Вагноман
3
Рамон Хендрикс
11
Биляль Эль-Ханнус
24
Джефф Шабо
16
Атакан Каразор
18
Джейми Левелинг
76′
9
Эрмедин Демирович
10
Крис Фюрих
66′
7
Максимилиан Миттельштедт
8
Тиагу Томаш
85′
27
Бадредин Буанани
29
Финн Ельч
46′
14
Лука Хакес
6
Ангело Штиллер
66′
30
Чема Андрес
Статистика
Бавария
Штутгарт
Удары (всего)
28
11
Удары в створ
9
7
Угловые
11
3
Фолы
6
3
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Зерен Шторкс
(Германия)
