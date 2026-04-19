«Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии по футболу

«Бавария» выиграла второй титул в сезоне, в августе мюнхенцы стали обладателями Суперкубка Германии, обыграв в финале «Штутгарт» со счетом 2:1. Также клуб продолжает борьбу за победу в Кубке Германии и Лиге чемпионов. 22 апреля мюнхенцы в полуфинале кубка страны на выезде сыграют с «Байером». В ½ финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.