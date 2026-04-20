«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

Матчу предшествовала церемония прощания с экс-голкипером Алексом Маннингером, который выступал и за «Болонью» (2003−05), и за «Ювентус» (2008−12), став в составе туринцев чемпионом Италии. Экс-одноклубники австрийца Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Клаудио Маркизио и Антонио Кименти вынесли на поле венок с именем Маннигера и его игровую майку. 48-летний австриец погиб в четверг. По данным СМИ, автомобиль Маннигера столкнулся на неконтролируемом железнодорожном переезде с электричкой.