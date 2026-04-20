«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Туринский «Ювентус» дома нанес поражение «Болонье» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джонатан Дэвид (2-я минута) и Кефрен Тюрам (57).
Матчу предшествовала церемония прощания с экс-голкипером Алексом Маннингером, который выступал и за «Болонью» (2003−05), и за «Ювентус» (2008−12), став в составе туринцев чемпионом Италии. Экс-одноклубники австрийца Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Клаудио Маркизио и Антонио Кименти вынесли на поле венок с именем Маннигера и его игровую майку. 48-летний австриец погиб в четверг. По данным СМИ, автомобиль Маннигера столкнулся на неконтролируемом железнодорожном переезде с электричкой.
«Ювентус», набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 48 баллами располагается на восьмой позиции.
В следующем туре «Болонья» примет столичную «Рому» 25 апреля, а на следующий день «Ювентус» в гостях сыграет с «Миланом».
В другом матче «Дженоа» на выезде обыграл «Пизу» со счетом 2:1.
Лучано Спаллетти
Винченцо Итальяно
Джонатан Дэвид
(Пьер Калюлю)
2′
Кефрен Тюрам
(Уэстон Маккенни)
57′
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
3
Бремер
5
Мануэль Локателли
60′
22
Уэстон Маккенни
2
Эмиль Хольм
46′
19
Кефрен Тюрам
27
Андреа Камбьясо
80′
4
Федерико Гатти
30
Джонатан Дэвид
72′
10
Кенан Йылдыз
7
Франсишку Консейсау
72′
11
Эдон Жегрова
13
Жереми Бога
86′
20
Лоис Опенда
13
Федерико Равалья
20
Надир Зортеа
33
Хуан Миранда
8
Ремо Фройлер
7
Риккардо Орсолини
26
Джон Лукуми
23
Симон Зом
59′
6
Никола Моро
4
Томмазо Побега
59′
19
Льюис Фергюсон
9
Сантьяго Кастро
77′
10
Федерико Бернардески
28
Николо Камбьяги
59′
11
Джонатан Роу
5
Эйвинн Хелланн
68′
14
Торбьорн Хеггем
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
