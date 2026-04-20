Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

Туринский «Ювентус» дома обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Туринский «Ювентус» дома нанес поражение «Болонье» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джонатан Дэвид (2-я минута) и Кефрен Тюрам (57).

Матчу предшествовала церемония прощания с экс-голкипером Алексом Маннингером, который выступал и за «Болонью» (2003−05), и за «Ювентус» (2008−12), став в составе туринцев чемпионом Италии. Экс-одноклубники австрийца Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Клаудио Маркизио и Антонио Кименти вынесли на поле венок с именем Маннигера и его игровую майку. 48-летний австриец погиб в четверг. По данным СМИ, автомобиль Маннигера столкнулся на неконтролируемом железнодорожном переезде с электричкой.

«Ювентус», набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 48 баллами располагается на восьмой позиции.

В следующем туре «Болонья» примет столичную «Рому» 25 апреля, а на следующий день «Ювентус» в гостях сыграет с «Миланом».

В другом матче «Дженоа» на выезде обыграл «Пизу» со счетом 2:1.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
Болонья
Футбол, Италия, 33-й тур
19.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Винченцо Итальяно
Голы
Ювентус
Джонатан Дэвид
(Пьер Калюлю)
2′
Кефрен Тюрам
(Уэстон Маккенни)
57′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
3
Бремер
5
Мануэль Локателли
60′
22
Уэстон Маккенни
2
Эмиль Хольм
46′
19
Кефрен Тюрам
27
Андреа Камбьясо
80′
4
Федерико Гатти
30
Джонатан Дэвид
72′
10
Кенан Йылдыз
7
Франсишку Консейсау
72′
11
Эдон Жегрова
13
Жереми Бога
86′
20
Лоис Опенда
Болонья
13
Федерико Равалья
20
Надир Зортеа
33
Хуан Миранда
8
Ремо Фройлер
7
Риккардо Орсолини
26
Джон Лукуми
23
Симон Зом
59′
6
Никола Моро
4
Томмазо Побега
59′
19
Льюис Фергюсон
9
Сантьяго Кастро
77′
10
Федерико Бернардески
28
Николо Камбьяги
59′
11
Джонатан Роу
5
Эйвинн Хелланн
68′
14
Торбьорн Хеггем
Статистика
Ювентус
Болонья
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
4
0
Угловые
6
1
Фолы
10
5
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
