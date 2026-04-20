Выступающий за США сын Юргена Клинсманна получил перелом шеи в Италии

Вратарь «Чезены» из итальянской Серии B Джонатан Клинсманн покинул поле на носилках после столкновения с соперником. У него диагностировали перелом шейного позвонка.

Американский вратарь Джонатан Клинсманн, сын известного немецкого футболиста и тренера Юргена Клинсманна, получил перелом шейного позвонка и порез на затылке после столкновения с соперником в матче второго дивизиона чемпионата Италии, сообщает Associated Press.

Клинсманн играет за «Чезену». В матче 18 апреля с «Палермо» (0:2) его унесли с поля на носилках и отправили в больницу.

В «Чезене» сообщили, что 29-летнего футболиста ждет обследование у нейрохирурга. Сам Клинсманн написал в соцсетях, что сезон для него закончен.

Джонатан Клинсманн родился в Мюнхене, когда его отец играл за «Баварию». На юношеском и молодежном уровне вратарь выступал за США.

На тренировочные сборы основной команды США его впервые вызвали еще в 2018 году. В 2025-м он несколько раз попадал в заявку сборной на товарищеские матчи, но оставался в запасе.

Юрген Клинсманн в разные годы возглавлял сборные Германии, США и Южной Кореи, а на клубном уровне работал в «Баварии» и «Герте».