«Фиорентина» Ваноли не смогла обыграть «Лечче» в Серии А

На гол гостей в исполнении Джека Харрисона на 30-й минуте хозяева ответили точным ударом Тьягу Габриэла на 71-й.
«Фиорентина», которой руководит экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, с 36 очками осталась в таблице на 15-м месте. «Лечче» с 28 баллами идет в зоне вылета — на 18-й строчке.
26 апреля «Фиорентина» примет «Сассуоло», а «Лечче» днем ранее на выезде сыграет с «Вероной».
Футбол, Италия, 33-й тур
20.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Виа дель Маре
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Паоло Ваноли
Голы
Лечче
Тиагу Габриэл
(Антонио Галло)
71′
Фиорентина
Джек Харрисон
(Роландо Мандрагора)
30′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
50
Сантьяго Пьеротти
62′
29
Лассана Кулибали
5
Джамиль Зиберт
44
Тиагу Габриэл
72′
20
Юльбер Рамадани
25
Антонио Галло
85′
3
Корри Ндаба
11
Конан Н`Дри
56′
19
Ламек Банда
99
Валид Чеддира
57′
16
Омри Гандельман
79
Умар Нгом
57′
9
Никола Штулич
Фиорентина
43
Давид де Хеа
76′
2
Додо
8
Роландо Мандрагора
91
Роберто Пикколи
5
Марин Понграчич
80′
6
Лука Раньери
21
Робин Гозенс
11′
62
Луис Бальбо
27
Чер Ндур
80′
4
Марко Брешанини
44
Николо Фаджоли
80′
22
Джакопо Фаццини
82′
17
Джек Харрисон
80′
80
Джованни Фаббиан
10
Альберт Гудмундссон
60′
19
Манор Соломон
90+1′
Статистика
Лечче
Фиорентина
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
4
3
Угловые
5
2
Фолы
8
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
