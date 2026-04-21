«Вулверхэмптон» вылетел в Чемпионшип после 8 сезонов в АПЛ

В заключительном матче 33-го тура «Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), после чего у «Вулверхэмптона» не осталось возможности покинуть зону вылета. Команда Роба Эдвардса с 17 очками идет на последнем, 20-м месте в таблице.
«Вулверхэмптон» играл в АПЛ с сезона-2018/19.
Футбол, Англия, Тур 33
20.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Селхерст Парк
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Нуну Эшпириту Санту
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
90+2′
3
Тайрик Митчелл
8
Джефферсон Лерма
22
Йерген Странн Ларсен
59′
18
Даити Камада
19
Уилл Хьюз
59′
7
Исмаила Сарр
11
Бреннан Джонсон
21′
78′
55
Джастин Девенни
10
Йереми Пино
59′
14
Жан-Филипп Матета
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
2
Кайл Уокер-Питерс
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
90+2′
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
18
Матеуш Фернандеш
19
Пабло
75′
9
Каллум Уилсон
11
Валентин Кастельянос
84′
55
Мохамаду Канте
Статистика
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
1
4
Угловые
4
5
Фолы
13
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
