Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Крылья Советов
П1
2.60
X
3.46
П2
2.79
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
П1
2.09
X
3.55
П2
3.95
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
П1
1.85
X
3.59
П2
4.65
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
П1
2.61
X
3.22
П2
2.94
Футбол. Англия
22:00
Брайтон
:
Челси
П1
2.54
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Испания
22:30
Жирона
:
Бетис
П1
2.43
X
3.43
П2
3.01
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Алавес
П1
1.25
X
6.73
П2
12.25

Кроос — о возобновлении карьеры: «Я закрыл эту страницу. Невозможно завершить лучшим образом»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что не думает о возобновлении игровой карьеры.

Источник: Reuters

20 апреля 36-летний немец получил премию Laureus в номинации «Вдохновение спорта». Церемония награждения прошла в Мадриде (Испания).

«У меня никогда не возникало такой мысли, потому что я ушел именно так, как хотел. Я закрыл эту страницу. Мне всегда казалось, что невозможно завершить карьеру лучшим образом. Потом все было бы только хуже», — приводит AS слова Крооса.

Экс-футболист отметил, что на данный момент у него другая мотивация и другие проекты.

«Этот этап завершился для меня успешно, и я смог уйти счастливым, без ощущения, что можно было бы сделать что-то лучше. Я был счастлив, и на этом все», — добавил он.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза выигрывал чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов, с «Баварией» — трижды Бундеслигу и один раз — Лигу чемпионов. В составе сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.