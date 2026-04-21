Кроос — о возобновлении карьеры: «Я закрыл эту страницу. Невозможно завершить лучшим образом»

20 апреля 36-летний немец получил премию Laureus в номинации «Вдохновение спорта». Церемония награждения прошла в Мадриде (Испания).
«У меня никогда не возникало такой мысли, потому что я ушел именно так, как хотел. Я закрыл эту страницу. Мне всегда казалось, что невозможно завершить карьеру лучшим образом. Потом все было бы только хуже», — приводит AS слова Крооса.
Экс-футболист отметил, что на данный момент у него другая мотивация и другие проекты.
«Этот этап завершился для меня успешно, и я смог уйти счастливым, без ощущения, что можно было бы сделать что-то лучше. Я был счастлив, и на этом все», — добавил он.
Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза выигрывал чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов, с «Баварией» — трижды Бундеслигу и один раз — Лигу чемпионов. В составе сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.