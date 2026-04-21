Модрича в 14-й раз признали лучшим футболистом года в Хорватии

Модрич получил приз от Хорватского футбольного союза (HNS) в пятницу. Он стал обладателем этой награды в 14-й раз в карьере и в десятый раз подряд.
Модричу 40 лет, он перешел в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за хорватские «Динамо» из Загреба, «Интер» из Запрешича, боснийский «Зриньски», английский «Тоттенхэм» и испанский «Реал». В составе «Реала» Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл пять Суперкубков УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, а также Межконтинентальный кубок.
В составе сборной Хорватии Модрич провел 196 матчей, что является рекордом за национальную команду. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре — бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», а также признан лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).