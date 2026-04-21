Модрича в 14-й раз признали лучшим футболистом года в Хорватии

Модричу 40 лет, он перешел в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за хорватские «Динамо» из Загреба, «Интер» из Запрешича, боснийский «Зриньски», английский «Тоттенхэм» и испанский «Реал». В составе «Реала» Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл пять Суперкубков УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, а также Межконтинентальный кубок.