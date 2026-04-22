«Челси» уступил «Брайтону», потерпев пятое поражение подряд в АПЛ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Брайтон» одержал крупную победу над «Челси» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Брайтоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ферди Кадиоглу (3-я минута), Джек Хиншелвуд (56) и Дэнни Уэлбек (90+1).
«Брайтон», набрав 50 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), сместив «Челси» с 48 баллами на седьмую строчку. Лондонская команда потерпела пятое поражение подряд в чемпионате страны.
В следующем матче «Брайтон» 2 мая сыграет в гостях с «Ньюкаслом», двумя днями позднее «Челси» примет «Ноттингем».
Футбол, Англия, Тур 34
21.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Лиам Росеньор
Голы
Брайтон
Ферди Кадиоглу
3′
Джек Хиншелвуд
(Жоржиньо Рюттер)
56′
Дэнни Уэлбек
(Максим Де Кейпер)
90+1′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
21
Оливье Боскальи
30
Паскаль Грос
17
Карлос Балеба
27
Матс Виффер
46′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
58′
77′
29
Максим Де Кейпер
22
Каору Митома
82′
26
Ясин Айяри
13
Джек Хиншелвуд
90′
33
Мэтт О`Райли
10
Жоржиньо Рюттер
83′
18
Дэнни Уэлбек
Челси
1
Роберт Санчес
21
Йоррел Хато
7
Педру Нету
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
90′
34
Джош Ачимпонг
9
Лиам Делап
72′
38
Марк Гиу
29
Уэсли Фофана
45+1′
46′
49
Алехандро Гарначо
45
Ромео Лавиа
73′
14
Дариу Эссугу
Статистика
Брайтон
Челси
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
9
0
Угловые
6
5
Фолы
15
5
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
