Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
СКА-Хабаровск
П1
1.67
X
3.76
П2
5.50
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
КАМАЗ
П1
2.32
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Чайка
П1
1.52
X
4.38
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
П1
2.12
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.89
X
3.61
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Черноморец
П1
2.08
X
3.28
П2
3.80
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
:
Енисей
П1
3.61
X
3.19
П2
2.18
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Челябинск
П1
2.00
X
3.37
П2
4.05
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Родина
П1
3.10
X
3.12
П2
2.55
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Шинник
П1
1.55
X
4.01
П2
6.66
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Рубин
П1
1.60
X
4.31
П2
5.68
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Зенит
П1
3.45
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Атлетико
П1
2.40
X
3.70
П2
2.89
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
П1
2.17
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
П1
1.98
X
3.76
П2
3.80
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
П1
18.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
П1
1.27
X
7.22
П2
10.00

Лига 1 сняла документальный фильм о футболисте Сафонове

В фильме рассказывается о карьерном пути российского вратаря.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Лига 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции по футболу — создала документальный фильм, который посвящен российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. Видео опубликовано на официальной странице турнира в YouTube.

В фильме рассказывается о карьерном пути Сафонова от Краснодара до переезда в Париж. Создатели фильма поговорили с семьей футболиста, а также с его бывшими партнерам по команде и тренерами.

«Обладая необычайным интеллектом и страстью к математике и шахматам, Сафонов не просто отражает удары: он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как мало кто из современных вратарей. Как эта аналитическая способность влияет на его игру? В чем его секреты чтения игры и получения преимущества над соперниками? Благодаря личным откровениям, ранее не публиковавшимся кадрам и эксклюзивному интервью, этот репортаж перенесет вас в самое сердце его работы, его сильных сторон, а также его сомнений. Уникальное исследование психологии вратаря, не похожего ни на кого другого», — говорится в описании видео.

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.

