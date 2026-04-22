Лига 1 сняла документальный фильм о футболисте Сафонове

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Лига 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции по футболу — создала документальный фильм, который посвящен российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. Видео опубликовано на официальной странице турнира в YouTube.
В фильме рассказывается о карьерном пути Сафонова от Краснодара до переезда в Париж. Создатели фильма поговорили с семьей футболиста, а также с его бывшими партнерам по команде и тренерами.
«Обладая необычайным интеллектом и страстью к математике и шахматам, Сафонов не просто отражает удары: он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как мало кто из современных вратарей. Как эта аналитическая способность влияет на его игру? В чем его секреты чтения игры и получения преимущества над соперниками? Благодаря личным откровениям, ранее не публиковавшимся кадрам и эксклюзивному интервью, этот репортаж перенесет вас в самое сердце его работы, его сильных сторон, а также его сомнений. Уникальное исследование психологии вратаря, не похожего ни на кого другого», — говорится в описании видео.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.