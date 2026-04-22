«ПСЖ» с Сафоновым разгромил соперника в чемпионате Франции

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 3:0. В составе «ПСЖ» голами отметились Хвича Кварацхелия, который реализовал пенальти на 13-й минуте и оформил гол на 50-й минуте, и Дезире Дуэ, который забил на 37-й минуте.
Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов сыграл с первых минут.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, в активе команды 66 очков. «Нант» — один из аутсайдеров французского чемпионата, команда идет на предпоследнем 17-м месте, набрав 20 баллов.
Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года. Для Сафонова матч с «Нантом» станет 17-м подряд в стартовом составе.
Луис Энрике
Вахид Халилходжич
Хвича Кварацхелия
13′
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
37′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
50′
39
Матвей Сафонов
27
Педро Фернандес
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
5
Маркиньос
6
Илья Забарный
41′
2
Ашраф Хакими
60′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
35′
60′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
60′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
65′
49
Ибраим Мбай
1
Антони Лопеш
27
Дейвер Мачадо
2
Али Юссиф
28
Ибраима Сиссоко
24
Фредерик Гильбер
46′
3
Николя Козза
22
Матье Акапандье
79′
6
Чидози Авазьем
8
Йоханн Лепено
73′
52
Бахмед Деуфф
66
Луи Леру
65′
17
Демен Ассумани
31
Ахмед Мостафа Мохамед
65′
37
Иньятиус Ганаго
10
Матти Аблен
80′
19
Юссеф Эль-Араби
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
