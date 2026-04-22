«ПСЖ» с Сафоновым разгромил соперника в чемпионате Франции

«ПСЖ» обыграл «Нант» в перенесенном 26-м туре чемпионата Франции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 3:0. В составе «ПСЖ» голами отметились Хвича Кварацхелия, который реализовал пенальти на 13-й минуте и оформил гол на 50-й минуте, и Дезире Дуэ, который забил на 37-й минуте.

Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов сыграл с первых минут.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, в активе команды 66 очков. «Нант» — один из аутсайдеров французского чемпионата, команда идет на предпоследнем 17-м месте, набрав 20 баллов.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года. Для Сафонова матч с «Нантом» станет 17-м подряд в стартовом составе.

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 2:0
Нант
Футбол, Франция, 26-й тур
22.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Вахид Халилходжич
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
13′
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
37′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
50′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
27
Педро Фернандес
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
5
Маркиньос
6
Илья Забарный
41′
2
Ашраф Хакими
60′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
35′
60′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
60′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
65′
49
Ибраим Мбай
Нант
1
Антони Лопеш
27
Дейвер Мачадо
2
Али Юссиф
28
Ибраима Сиссоко
24
Фредерик Гильбер
46′
3
Николя Козза
22
Матье Акапандье
79′
6
Чидози Авазьем
8
Йоханн Лепено
73′
52
Бахмед Деуфф
66
Луи Леру
65′
17
Демен Ассумани
31
Ахмед Мостафа Мохамед
65′
37
Иньятиус Ганаго
10
Матти Аблен
80′
19
Юссеф Эль-Араби
Статистика
ПСЖ
Нант
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
6
4
Угловые
7
6
Фолы
11
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше