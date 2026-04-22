«Атлетико» в меньшинстве проиграл «Эльче», уступив в четвертом матче Ла Лиги подряд

В составе победителей дубль оформил Андре Силва, забивший с игры и с пенальти (33-я и 75-я минуты). Автором еще одного мяча стал Давид Аффенгрубер (18). У команды Диего Симеоне оба гола забил Нико Гонсалес (10, 34).
С 30-й минуты «матрасники» играли в меньшинстве — красную карточку получил форвард Тьяго Альмада.
«Атлетико» проиграл 4-й подряд матч в Ла Лиге и с 57 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Эльче» с 35 баллами на счету находится на 15-й строчке.
Футбол, Испания, 33-й тур
22.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Мануэль Мартинес Валеро
Главные тренеры
Эдер Сарабия
Диего Симеоне
Голы
Эльче
Давид Аффенгрюбер
(Тете Моренте)
18′
Андре Силва
33′
Андре Силва
(Давид Аффенгрюбер)
75′
Атлетико
Николас Гонсалес
(Родриго Мендоса)
10′
Николас Гонсалес
(Робен Ле Норман)
34′
Составы команд
Эльче
1
Матиас Дитуро
22
Давид Аффенгрюбер
11
Херман Валера
14
Алейкс Фебас
45+4′
12
Гонсало Вильяр
9
Андре Силва
42
Буба Сангаре
45+4′
60′
23
Виктор Чуст
21
Лео Петро
82′
6
Педро Бигас
15
Тете Моренте
67′
17
Хосан
16
Мартин Нето
67′
20
Альваро Родригес
10
Рафа Мир
67′
24
Лукас Сепеда
Атлетико
13
Ян Облак
32
Хавьер Боньяр
23
Николас Гонсалес
15
Клеман Лангле
36′
5
Джонни Кардозо
11
Тьяго Альмада
30′
34
Хулио Диас
38′
46′
16
Науэль Молина
21
Обед Варгас
62′
8
Пабло Барриос
24
Робен Ле Норман
46′
18
Марк Пубиль
4
Родриго Мендоса
62′
7
Антуан Гризманн
10
Алекс Баэна
62′
20
Джулиано Симеоне
Статистика
Эльче
Атлетико
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
6
3
Угловые
13
3
Фолы
11
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти