Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
«Манчестер Сити» вышел на первое место в чемпионате Англии по футболу

«Манчестер Сити» опережает «Арсенал» за счет наибольшего количества голов в чужие ворота.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 1:0 на выезде обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу и вышел на первое место в турнирной таблице.

Мяч на 5-й минуте забил Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» набрал 70 очков, столько же в активе «Арсенала». Команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (+37). «Манчестер Сити» опережает соперника благодаря наибольшему количеству голов в чужие ворота. Клубам до конца чемпионата осталось провести по пять игр.

«Бернли» лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге. Команда набрала 20 очков и занимает предпоследнее, 19-е место. Ранее шансы на сохранение места в элитном дивизионе потерял «Вулверхэмптон».

В следующем матче чемпионата «Манчестер Сити» 4 мая на выезде сыграет с «Эвертоном». «Бёрнли» 1 мая в гостях встреится с «Лидсом».

Бернли
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 34
22.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Терф Мур
Главные тренеры
Скотт Паркер
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
(Жереми Доку)
5′
Составы команд
Бернли
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
3
Квилиндси Хартман
18
Яльмар Экдаль
5
Максим Эстев
20
Джеймс Уорд-Проуз
17
Лум Чауна
72′
9
Лайл Фостер
11
Джейдон Энтони
87′
10
Маркус Эдвардс
19
Зиан Флемминг
82′
16
Флорентину
12
Башир Хамфрис
82′
27
Армандо Бройя
29
Джош Лоран
87′
31
Майк Трезор Ндайишимийе
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
20
Бернарду Силва
33
Нико О`Райли
21
Райан Аит Нури
65′
14
Нико Гонсалес
42
Антуан Семеньо
65′
26
Савио
Статистика
Бернли
Манчестер Сити
Удары (всего)
9
28
Удары в створ
1
9
Угловые
3
11
Фолы
10
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
