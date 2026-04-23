«Манчестер Сити» вышел на первое место в чемпионате Англии по футболу

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 1:0 на выезде обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу и вышел на первое место в турнирной таблице.
Мяч на 5-й минуте забил Эрлинг Холанд.
«Манчестер Сити» набрал 70 очков, столько же в активе «Арсенала». Команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (+37). «Манчестер Сити» опережает соперника благодаря наибольшему количеству голов в чужие ворота. Клубам до конца чемпионата осталось провести по пять игр.
«Бернли» лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге. Команда набрала 20 очков и занимает предпоследнее, 19-е место. Ранее шансы на сохранение места в элитном дивизионе потерял «Вулверхэмптон».
В следующем матче чемпионата «Манчестер Сити» 4 мая на выезде сыграет с «Эвертоном». «Бёрнли» 1 мая в гостях встреится с «Лидсом».
Скотт Паркер
Хосеп Гвардиола
Эрлинг Холанн
(Жереми Доку)
5′
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
3
Квилиндси Хартман
18
Яльмар Экдаль
5
Максим Эстев
20
Джеймс Уорд-Проуз
17
Лум Чауна
72′
9
Лайл Фостер
11
Джейдон Энтони
87′
10
Маркус Эдвардс
19
Зиан Флемминг
82′
16
Флорентину
12
Башир Хамфрис
82′
27
Армандо Бройя
29
Джош Лоран
87′
31
Майк Трезор Ндайишимийе
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
20
Бернарду Силва
33
Нико О`Райли
21
Райан Аит Нури
65′
14
Нико Гонсалес
42
Антуан Семеньо
65′
26
Савио
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
