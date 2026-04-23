Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Гол Ямаля принес «Барселоне» победу над «Сельтой»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 40-й минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти, после чего упал на газон и попросил замену из-за повреждения. Травму по ходу встречи также получил защитник каталонцев Жуан Канселу.

В конце первого тайма матч был приостановлен более чем на 15 минут для оказания медицинской помощи болельщику на трибуне. Как сообщает Mundo Deportivo, у фаната произошла остановка сердца, его доставили в больницу.

«Барселона», набрав 82 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на 9 очков за шесть туров до конца чемпионата Испании. «Сельта» с 44 баллами занимает седьмое место.

В следующем матче «Барселона» 25 апреля сыграет в гостях с «Хетафе», днем позднее «Сельта» на выезде встретится с «Вильярреалом».

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
Футбол, Испания, 33-й тур
22.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Клаудио Хиральдес
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
40′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
24
Эрик Гарсия
90+2′
8
Педри
2
Жоау Канселу
23′
3
Алехандро Бальде
10
Ламин Ямаль
45′
28
Руни Барджи
6
Гави
46′
16
Фермин Лопес
20
Дани Ольмо
73′
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
73′
14
Маркус Рэшфорд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
17
Хави Руэда
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
29
Йоэль Лаго
59′
63′
3
Оскар Мингеса
18
Пабло Дуран
72′
7
Борха Иглесиас
9
Ферран Хутгла
81′
22
Уго Сотело
23
Уго Альварес
63′
19
Виллиотт Сведберг
8
Фер Лопес
81′
10
Яго Аспас
Статистика
Барселона
Сельта
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
3
3
Угловые
5
3
Фолы
13
10
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти