Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.22
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.24
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.33
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.46
П2
2.15
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2

Ямаль получил травму во время исполнения пенальти. Испанец рискует пропустить ЧМ-2026

Его тут же заменили.

Источник: Getty Images

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в конце первого тайма матча 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Игрока заменили, и тут же в СМИ появилась информация о том, что он может пропустить предстоящий чемпионат мира.

Разрыв подколенного сухожилия?

Ламин заработал пенальти на 39-й минуте и сам пошел его исполнять: мощно пробил с точки в угол. Но вместо празднования гола Ямаль стал показывать, что с ним не все в порядке.

Испанец довольно долго беседовал о чем-то с врачами, а затем общался на кромке поля с Ханси Фликом. В итоге главный тренер «Барсы» поменял его на Руни Барджи.

Гол Ламина оказался единственным в матче. Каталонцы одержали победу и укрепили лидерство в таблице: отрыв от идущего вторым «Реала» за шесть туров до конца чемпионата составляет девять очков.

Сразу после финального свистка появился первый инсайд о состоянии здоровья Ямаля: по данным Mundo Deportivo, предварительные тесты указывали на разрыв мышцы задней поверхности бедра.

По словам Флика, точный диагноз станет известен позднее.

«Нам нужно подождать. Что-то есть, но я надеюсь, что это не серьезное повреждение. Жаль, что это произошло с Ламином, и у нас уже травмированы Рафинья, Берналь, Кристенсен… Мы обязаны бороться. Тренер должен уметь справляться с подобными ситуациями», — приводит слова немца AS.

Утром 23 апреля ESPN со ссылкой на источники сообщил: предварительный диагноз указывает на разрыв подколенного сухожилия. Если он подтвердится, вингер может пропустить остаток сезона-2025/26 в «Барселоне». Но главный вопрос — участие футболиста в чемпионате мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля. В сборной Испании теперь сильно переживают по этому поводу.

Что говорят о Ламине

Одноклубники Ямаля поддержали его после травмы. Гави назвал Ламина лучшим.

«Очень жаль, что он выбыл. Ламин был расстроен в раздевалке. Мы не знаем, сколько времени займет восстановление после травмы, но надеемся, что он вернется как можно скорее», — цитирует его Marca.

Пожелал скорейшего восстановления испанцу и Педри.

«Травма Ямаля? Надеюсь, восстановление займет как можно меньше времени. Он пройдет обследования, и мы узнаем, насколько все серьезно. Могу лишь пожелать ему здоровья и спокойствия, он еще совсем молод», — приводит его слова Barca Universal.

Однако не все положительно высказываются. Так, ведущий Futbol Total Хуан Фурланчич заявил, что Ямаль сам виноват в травме.

«Футболист, который менее 48 часов назад показал, как забавно есть фастфуд, прилетев рано утром на частном самолете за двое суток до матча… Это связано с последствиями, вероятно, плохого самочувствия, недостаточного отдыха, пренебрежения собственным здоровьем», — сказал Фурланчич.

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
Футбол, Испания, 33-й тур
22.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Клаудио Хиральдес
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
40′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
24
Эрик Гарсия
90+2′
8
Педри
2
Жоау Канселу
23′
3
Алехандро Бальде
10
Ламин Ямаль
45′
28
Руни Барджи
6
Гави
46′
16
Фермин Лопес
20
Дани Ольмо
73′
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
73′
14
Маркус Рэшфорд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
17
Хави Руэда
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
29
Йоэль Лаго
59′
63′
3
Оскар Мингеса
18
Пабло Дуран
72′
7
Борха Иглесиас
9
Ферран Хутгла
81′
22
Уго Сотело
23
Уго Альварес
63′
19
Виллиотт Сведберг
8
Фер Лопес
81′
10
Яго Аспас
Статистика
Барселона
Сельта
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
3
3
Угловые
5
3
Фолы
13
10
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти