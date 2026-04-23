Ямаль получил травму во время исполнения пенальти. Испанец рискует пропустить ЧМ-2026

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в конце первого тайма матча 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Игрока заменили, и тут же в СМИ появилась информация о том, что он может пропустить предстоящий чемпионат мира.
Разрыв подколенного сухожилия?
Ламин заработал пенальти на 39-й минуте и сам пошел его исполнять: мощно пробил с точки в угол. Но вместо празднования гола Ямаль стал показывать, что с ним не все в порядке.
Испанец довольно долго беседовал о чем-то с врачами, а затем общался на кромке поля с Ханси Фликом. В итоге главный тренер «Барсы» поменял его на Руни Барджи.
Гол Ламина оказался единственным в матче. Каталонцы одержали победу и укрепили лидерство в таблице: отрыв от идущего вторым «Реала» за шесть туров до конца чемпионата составляет девять очков.
Сразу после финального свистка появился первый инсайд о состоянии здоровья Ямаля: по данным Mundo Deportivo, предварительные тесты указывали на разрыв мышцы задней поверхности бедра.
По словам Флика, точный диагноз станет известен позднее.
«Нам нужно подождать. Что-то есть, но я надеюсь, что это не серьезное повреждение. Жаль, что это произошло с Ламином, и у нас уже травмированы Рафинья, Берналь, Кристенсен… Мы обязаны бороться. Тренер должен уметь справляться с подобными ситуациями», — приводит слова немца AS.
Утром 23 апреля ESPN со ссылкой на источники сообщил: предварительный диагноз указывает на разрыв подколенного сухожилия. Если он подтвердится, вингер может пропустить остаток сезона-2025/26 в «Барселоне». Но главный вопрос — участие футболиста в чемпионате мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля. В сборной Испании теперь сильно переживают по этому поводу.
Что говорят о Ламине
Одноклубники Ямаля поддержали его после травмы. Гави назвал Ламина лучшим.
«Очень жаль, что он выбыл. Ламин был расстроен в раздевалке. Мы не знаем, сколько времени займет восстановление после травмы, но надеемся, что он вернется как можно скорее», — цитирует его Marca.
Пожелал скорейшего восстановления испанцу и Педри.
«Травма Ямаля? Надеюсь, восстановление займет как можно меньше времени. Он пройдет обследования, и мы узнаем, насколько все серьезно. Могу лишь пожелать ему здоровья и спокойствия, он еще совсем молод», — приводит его слова Barca Universal.
Однако не все положительно высказываются. Так, ведущий Futbol Total Хуан Фурланчич заявил, что Ямаль сам виноват в травме.
«Футболист, который менее 48 часов назад показал, как забавно есть фастфуд, прилетев рано утром на частном самолете за двое суток до матча… Это связано с последствиями, вероятно, плохого самочувствия, недостаточного отдыха, пренебрежения собственным здоровьем», — сказал Фурланчич.
Ханс-Дитер Флик
Клаудио Хиральдес
Ламин Ямаль
40′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
24
Эрик Гарсия
90+2′
8
Педри
2
Жоау Канселу
23′
3
Алехандро Бальде
10
Ламин Ямаль
45′
28
Руни Барджи
6
Гави
46′
16
Фермин Лопес
20
Дани Ольмо
73′
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
73′
14
Маркус Рэшфорд
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
17
Хави Руэда
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
29
Йоэль Лаго
59′
63′
3
Оскар Мингеса
18
Пабло Дуран
72′
7
Борха Иглесиас
9
Ферран Хутгла
81′
22
Уго Сотело
23
Уго Альварес
63′
19
Виллиотт Сведберг
8
Фер Лопес
81′
10
Яго Аспас
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
