Ямаль может пропустить остаток сезона: у вингера «Барселоны» подозрение на разрыв подколенного сухожилия

Степень повреждения и продолжительность лечения станут известны по итогам обследования в четверг, после того как спадет отек.
Футболист получил травму в среду в матче 33-го тура Ла Лиги против «Сельты». Испанец на 40-й минуте открыл счет с пенальти, после чего начал прихрамывать, а затем вовсе прилег на газон, не в силах продолжить встречу.
Если диагноз подтвердится, Ямаль может пропустить остаток сезона. В текущей кампании Ламин провел 45 матчей, забил 24 гола и сделал 18 результативных передач.