Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Вильярреал» и «Овьедо» сыграли вничью

«Овьедо» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Источник: Reuters

Игра прошла в Овьедо на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер».

Нападающий гостей Николя Пепе на 13-й минуте реализовал пенальти и открыл счет. Хозяева отыгрались на 69-й миунет — забил Ильяс Шайра.

«Вильярреал» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Овьедо» идет последним — 28 очков.

Овьедо
1:1
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
Футбол, Испания, 33-й тур
23.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Нуэво Карлос Тартьере
Главные тренеры
Луис Каррион
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Овьедо
Ильяс Шайра
69′
Вильярреал
Николя Пепе
13′
Составы команд
Овьедо
13
Аарон Эскандель
37′
22
Начо Видаль
9
Федерико Виньяс
2
Эрик Байи
12
Дани Кальво
11
Сантьяго Коломбатто
25
Хави Лопес
90′
3
Рахим Альхассейн
7
Ильяс Шайра
90′
27
Пабло Агудин
15
Тьяго Фернандес
71′
10
Хайссем Хассан
5
Альберто Рейна
72′
8
Санти Касорла
6
Кваси Сибо
71′
14
Овие Эджариа
Вильярреал
25
Арнау Тенас
23
Серхи Кардона
26
Пау Наварро
12
Ренату Вейга
18
Пап Гуйе
19
Николя Пепе
15
Сантьяго Моуриньо
78′
3
Алекс Фримен
17
Тейджон Бьюкенен
46′
9
Жорж Микаутадзе
11
Альфонсо Гонсалес
63′
20
Альберто Молейро
90+6′
10
Даниэль Парехо
78′
16
Томас Партей
21
Тани Олувасейи
63′
22
Айосе Перес
Статистика
Овьедо
Вильярреал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
4
3
Угловые
7
0
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти