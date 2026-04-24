«Вильярреал» и «Овьедо» сыграли вничью

Игра прошла в Овьедо на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер».
Нападающий гостей Николя Пепе на 13-й минуте реализовал пенальти и открыл счет. Хозяева отыгрались на 69-й миунет — забил Ильяс Шайра.
«Вильярреал» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Овьедо» идет последним — 28 очков.
Футбол, Испания, 33-й тур
23.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Нуэво Карлос Тартьере
Главные тренеры
Луис Каррион
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Овьедо
Ильяс Шайра
69′
Вильярреал
Николя Пепе
13′
Составы команд
Овьедо
13
Аарон Эскандель
37′
22
Начо Видаль
9
Федерико Виньяс
2
Эрик Байи
12
Дани Кальво
11
Сантьяго Коломбатто
25
Хави Лопес
90′
3
Рахим Альхассейн
7
Ильяс Шайра
90′
27
Пабло Агудин
15
Тьяго Фернандес
71′
10
Хайссем Хассан
5
Альберто Рейна
72′
8
Санти Касорла
6
Кваси Сибо
71′
14
Овие Эджариа
Вильярреал
25
Арнау Тенас
23
Серхи Кардона
26
Пау Наварро
12
Ренату Вейга
18
Пап Гуйе
19
Николя Пепе
15
Сантьяго Моуриньо
78′
3
Алекс Фримен
17
Тейджон Бьюкенен
46′
9
Жорж Микаутадзе
11
Альфонсо Гонсалес
63′
20
Альберто Молейро
90+6′
10
Даниэль Парехо
78′
16
Томас Партей
21
Тани Олувасейи
63′
22
Айосе Перес
Статистика
Овьедо
Вильярреал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
4
3
Угловые
7
0
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти