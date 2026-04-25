Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.70
П2
17.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.60
П2
1.31
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
10.50
П2
1.07
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.61
П2
1.26
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.99
П2
3.29
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.57
П2
3.46
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.19
П2
1.75
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Тоттенхэм» прервал 15-матчевую серию без побед в АПЛ, но остался в зоне вылета

«Тоттенхэм» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе «Молинью», завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор». Автором единственного гола стал Жоау Пальинья, отличившийся на 82-й минуте.

В параллельном матче «Вест Хэм» в компенсированное время вырвал победу у «Эвертона» (2:1).

«Тоттенхэм», сумевший прервать 15-матчевую серию без побед в АПЛ, за четыре тура чемпионата остается в зоне вылета, находясь в двух очках от «Вест Хэма».

Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 34
25.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Молинью Стэдиум
Главные тренеры
Роб Эдвардс
Роберто Де Дзерби
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Жоау Пальинья
(Ришарлисон)
82′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
24
Тоте Гомеш
3
Уго Буэно
9
Адам Армстронг
8
Жоау Гомес
90+6′
7
Андре
45+3′
36
Матеуш Мане
2
Мэтт Доэрти
85′
11
Хван Хи Чхан
4
Сантьяго Буэно
56′
90′
6
Давид Меллер Вольфе
17
Педро Лима
86′
38
Джексон Чачуа
21
Родригу Гомеш
71′
14
Толу Арокодаре
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
56′
24
Джед Спенс
4
Кевин Дансо
90+7′
37
Микки ван де Вен
30
Родриго Бентанкур
65′
39
Рандаль Коло Муани
46′
11
Матис Тель
7
Хави Симонс
62′
6
Жоау Пальинья
22
Конор Галлахер
74′
90′
3
Раду Дрэгушин
19
Доминик Соланке
40′
9
Ришарлисон
8
Ив Биссума
62′
15
Лукас Бергвалль
Статистика
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
2
2
Угловые
5
5
Фолы
8
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти