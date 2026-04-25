«Тоттенхэм» прервал 15-матчевую серию без побед в АПЛ, но остался в зоне вылета

Встреча, прошедшая на стадионе «Молинью», завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор». Автором единственного гола стал Жоау Пальинья, отличившийся на 82-й минуте.
В параллельном матче «Вест Хэм» в компенсированное время вырвал победу у «Эвертона» (2:1).
«Тоттенхэм», сумевший прервать 15-матчевую серию без побед в АПЛ, за четыре тура чемпионата остается в зоне вылета, находясь в двух очках от «Вест Хэма».
Футбол, Англия, Тур 34
25.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Молинью Стэдиум
Главные тренеры
Роб Эдвардс
Роберто Де Дзерби
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Жоау Пальинья
(Ришарлисон)
82′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
24
Тоте Гомеш
3
Уго Буэно
9
Адам Армстронг
8
Жоау Гомес
90+6′
7
Андре
45+3′
36
Матеуш Мане
2
Мэтт Доэрти
85′
11
Хван Хи Чхан
4
Сантьяго Буэно
56′
90′
6
Давид Меллер Вольфе
17
Педро Лима
86′
38
Джексон Чачуа
21
Родригу Гомеш
71′
14
Толу Арокодаре
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
56′
24
Джед Спенс
4
Кевин Дансо
90+7′
37
Микки ван де Вен
30
Родриго Бентанкур
65′
39
Рандаль Коло Муани
46′
11
Матис Тель
7
Хави Симонс
62′
6
Жоау Пальинья
22
Конор Галлахер
74′
90′
3
Раду Дрэгушин
19
Доминик Соланке
40′
9
Ришарлисон
8
Ив Биссума
62′
15
Лукас Бергвалль
Статистика
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
2
2
Угловые
5
5
Фолы
8
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
