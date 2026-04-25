Сафонов в седьмой раз в сезоне отыграл «на ноль» за ПСЖ в чемпионате Франции

ПАРИЖ, 25 апреля. /ТАСС/. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не пропустил голов в гостевом матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу против «Анже».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Ли Кан Ин (7-я минута) Сенни Маюлу (39) и Лукас Бералдо (52). На 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша.
Сафонов провел свой 13-й матч за ПСЖ в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции, российский вратарь в седьмой раз сохранил ворота в неприкосновенности.
ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 69 очков в 30 матчах. «Анже» идет 13-м, имея в активе 34 очка после 31 встречи.
В следующем туре ПСЖ 2 мая примет «Лорьян», а 28 апреля команда на своем поле сыграет с германской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Анже» в 32-м туре 3 мая в гостях встретится с «Осером».
Александр Дюжо
Луис Энрике
Ли Кан Ин
7′
Сенни Маюлу
(Лукас Бералдо)
39′
Лукас Бералдо
(Ли Кан Ин)
52′
12
Эрве Коффи
3
Жак Экоми
24
Эммануэль Биумла
93
Харис Белькебла
8
Бранко ван ден Бомен
21
Жордан Лефор
27
Лилиан Рао-Лисоа
67′
26
Флоран Анин
15
Пьеррик Капель
73′
6
Луи Мутон
25
Абдулай Бамба
86′
46
Бане Дьятта
35
Проспер Петер
67′
9
Годюэн Койялипу
7
Амин Сбаи
67′
36
Ланруа Мачин
39
Матвей Сафонов
4
Лукас Бералдо
9
Гонсалу Рамуш
10′
74′
19
Ли Кан Ин
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
46′
27
Педро Фернандес
21
Люка Эрнандез
46′
33
Уоррен Заир-Эмери
24
Сенни Маюлу
72′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
46′
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
63′
49
Ибраим Мбай
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти