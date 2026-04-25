Матч-центр
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
0
:
Монако
2
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
0
:
Атлетик
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Лечче
0
Футбол. Первая лига
26.04
Енисей
:
Нефтехимик
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
Сафонов в седьмой раз в сезоне отыграл «на ноль» за ПСЖ в чемпионате Франции

ПСЖ победил «Анже» со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

ПАРИЖ, 25 апреля. /ТАСС/. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не пропустил голов в гостевом матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу против «Анже».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Ли Кан Ин (7-я минута) Сенни Маюлу (39) и Лукас Бералдо (52). На 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша.

Сафонов провел свой 13-й матч за ПСЖ в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции, российский вратарь в седьмой раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 69 очков в 30 матчах. «Анже» идет 13-м, имея в активе 34 очка после 31 встречи.

В следующем туре ПСЖ 2 мая примет «Лорьян», а 28 апреля команда на своем поле сыграет с германской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Анже» в 32-м туре 3 мая в гостях встретится с «Осером».

Анже
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Франция, 31-й тур
25.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Раймон Копа
Главные тренеры
Александр Дюжо
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Ли Кан Ин
7′
Сенни Маюлу
(Лукас Бералдо)
39′
Лукас Бералдо
(Ли Кан Ин)
52′
Составы команд
Анже
12
Эрве Коффи
3
Жак Экоми
24
Эммануэль Биумла
93
Харис Белькебла
8
Бранко ван ден Бомен
21
Жордан Лефор
27
Лилиан Рао-Лисоа
67′
26
Флоран Анин
15
Пьеррик Капель
73′
6
Луи Мутон
25
Абдулай Бамба
86′
46
Бане Дьятта
35
Проспер Петер
67′
9
Годюэн Койялипу
7
Амин Сбаи
67′
36
Ланруа Мачин
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
4
Лукас Бералдо
9
Гонсалу Рамуш
10′
74′
19
Ли Кан Ин
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
46′
27
Педро Фернандес
21
Люка Эрнандез
46′
33
Уоррен Заир-Эмери
24
Сенни Маюлу
72′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
46′
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
63′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Анже
ПСЖ
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
6
17
Удары в створ
1
10
Угловые
5
4
Фолы
9
3
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше