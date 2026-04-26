«Атлетико» прервал серию поражений в Ла Лиге

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Александер Сёрлот (54-я, 90+3-я минуты), также мяч забил Антуан Гризманн (49). У гостей отличились Айтор Паредес (23) и Горка Гурусета (90+7).