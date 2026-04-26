Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
П1
2.05
X
3.34
П2
3.95
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
П1
3.65
X
3.46
П2
2.06
Футбол. Италия
13:30
Фиорентина
:
Сассуоло
П1
1.97
X
3.51
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
П1
6.15
X
4.47
П2
1.54
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Реал Сосьедад
П1
2.87
X
3.40
П2
2.57
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
«Атлетико» прервал серию поражений в Ла Лиге

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Александер Сёрлот (54-я, 90+3-я минуты), также мяч забил Антуан Гризманн (49). У гостей отличились Айтор Паредес (23) и Горка Гурусета (90+7).

Команда Диего Симеоне прервала серию из четырех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в таблице Ла Лиги. «Атлетик» (41 очко) идет девятым.

В другом матче дня «Валенсия» обыграла на своем поле «Жирону» со счетом 2:1 и опередила соперника в таблице.

Атлетико
3:2
Первый тайм: 0:1
Атлетик
Футбол, Испания, 32-й тур
25.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Эрнесто Вальверде
Голы
Атлетико
Антуан Гризманн
49′
Александр Серлот
(Алекс Баэна)
54′
Александр Серлот
(Науэль Молина)
90+3′
Атлетик
Айтор Паредес
(Иньиго Руис де Галаррета)
23′
Горка Гурусета
(Алехандро Рего)
90+7′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
10
Алекс Баэна
18
Марк Пубиль
15
Клеман Лангле
9
Александр Серлот
14
Маркос Льоренте
63′
16
Науэль Молина
20
Джулиано Симеоне
72′
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
58′
5
Джонни Кардозо
6
Коке
72′
21
Обед Варгас
7
Антуан Гризманн
63′
23
Николас Гонсалес
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
4
Айтор Паредес
30
Алехандро Рего
17
Юри Берчиче
63′
19
Адама Бойро
9
Иньяки Уильямс
70′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
70′
7
Алехандро Беренгер
20
Унаи Гомес
63′
8
Ойан Сансет
16
Иньиго Руис де Галаррета
70′
23
Роберт Наварро
Статистика
Атлетико
Атлетик
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
4
4
Угловые
3
4
Фолы
8
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
