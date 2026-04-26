«Атлетико» прервал серию поражений в Ла Лиге

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Александер Сёрлот (54-я, 90+3-я минуты), также мяч забил Антуан Гризманн (49). У гостей отличились Айтор Паредес (23) и Горка Гурусета (90+7).
Команда Диего Симеоне прервала серию из четырех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в таблице Ла Лиги. «Атлетик» (41 очко) идет девятым.
В другом матче дня «Валенсия» обыграла на своем поле «Жирону» со счетом 2:1 и опередила соперника в таблице.
Футбол, Испания, 32-й тур
25.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Эрнесто Вальверде
Голы
Атлетико
Антуан Гризманн
49′
Александр Серлот
(Алекс Баэна)
54′
Александр Серлот
(Науэль Молина)
90+3′
Атлетик
Айтор Паредес
(Иньиго Руис де Галаррета)
23′
Горка Гурусета
(Алехандро Рего)
90+7′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
10
Алекс Баэна
18
Марк Пубиль
15
Клеман Лангле
9
Александр Серлот
14
Маркос Льоренте
63′
16
Науэль Молина
20
Джулиано Симеоне
72′
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
58′
5
Джонни Кардозо
6
Коке
72′
21
Обед Варгас
7
Антуан Гризманн
63′
23
Николас Гонсалес
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
4
Айтор Паредес
30
Алехандро Рего
17
Юри Берчиче
63′
19
Адама Бойро
9
Иньяки Уильямс
70′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
70′
7
Алехандро Беренгер
20
Унаи Гомес
63′
8
Ойан Сансет
16
Иньиго Руис де Галаррета
70′
23
Роберт Наварро
Статистика
Атлетико
Атлетик
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
4
4
Угловые
3
4
Фолы
8
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
