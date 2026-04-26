Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
Футбол. Италия
13:30
Фиорентина
:
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Реал Сосьедад
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
«Монако» сыграл вничью с «Тулузой», упустив преимущество в два мяча

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Монако» сыграло вничью с «Тулузой» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча в Тулузе завершилась со счетом 2:2. У гостей мячи забили Джордан Тезе (6-я минута) и Ламин Камара (18). Хозяева отыгрались благодаря мячам Джейсена Расселла-Роу (61) и Эмерсонна (90).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями.

«Монако» не может победить в чемпионате на протяжении трех матчей и с 51 очком занимает седьмое место в таблице Лиги 1. Прервавшая серию из трех поражений «Тулуза» (38 очков) идет 10-й.

В следующем туре «Монако» 2 мая на выезде сыграет с «Мецем», а «Тулуза» 3 мая в гостях встретится со «Страсбуром».

Тулуза
2:2
Первый тайм: 0:2
Монако
Футбол, Франция, 31-й тур
25.04.2026, 22:05 (МСК UTC+3)
Муниципальный
Главные тренеры
Карлес Мартинес
Себастьян Поконьоли
Голы
Тулуза
Джейсен Рассел-Роу
(Дайанн Металь)
61′
Эмерсонн
90′
Монако
Йордан Тезе
(Симон Адингра)
6′
Ламин Камара
(Магнес Аклиуш)
18′
Составы команд
Тулуза
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
2
Расмус Николайсен
66′
4
Чарли Крессуэлл
31′
15
Арон Деннум
23
Кристиан Кассерес
24
Дайанн Металь
90′
12
Уоррен Каманзи
13
Джейсен Рассел-Роу
74′
20
Эмерсонн
45
Алексис Восса
79′
77
Марио Сауэр
90+2′
11
Сантьяго Идальго
79′
37
Ильяс Азизи
6
Папе Демба Диоп
90′
7
Хулиан Виньоло
Монако
1
Лукас Градецки
75′
5
Тило Керер
13
Кристиан Мависса
62′
25
Ваут Фас
4
Йордан Тезе
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
24
Симон Адингра
84′
8
Поль Погба
9
Фоларин Балогун
84′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
75′
3
Эрик Дайер
31
Ансу Фати
61′
10
Александр Головин
Статистика
Тулуза
Монако
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
5
5
Угловые
4
2
Фолы
17
10
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти