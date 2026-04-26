«Монако» сыграл вничью с «Тулузой», упустив преимущество в два мяча

Встреча в Тулузе завершилась со счетом 2:2. У гостей мячи забили Джордан Тезе (6-я минута) и Ламин Камара (18). Хозяева отыгрались благодаря мячам Джейсена Расселла-Роу (61) и Эмерсонна (90).
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями.
«Монако» не может победить в чемпионате на протяжении трех матчей и с 51 очком занимает седьмое место в таблице Лиги 1. Прервавшая серию из трех поражений «Тулуза» (38 очков) идет 10-й.
В следующем туре «Монако» 2 мая на выезде сыграет с «Мецем», а «Тулуза» 3 мая в гостях встретится со «Страсбуром».
Карлес Мартинес
Себастьян Поконьоли
Джейсен Рассел-Роу
(Дайанн Металь)
61′
Эмерсонн
90′
Йордан Тезе
(Симон Адингра)
6′
Ламин Камара
(Магнес Аклиуш)
18′
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
2
Расмус Николайсен
66′
4
Чарли Крессуэлл
31′
15
Арон Деннум
23
Кристиан Кассерес
24
Дайанн Металь
90′
12
Уоррен Каманзи
13
Джейсен Рассел-Роу
74′
20
Эмерсонн
45
Алексис Восса
79′
77
Марио Сауэр
90+2′
11
Сантьяго Идальго
79′
37
Ильяс Азизи
6
Папе Демба Диоп
90′
7
Хулиан Виньоло
1
Лукас Градецки
75′
5
Тило Керер
13
Кристиан Мависса
62′
25
Ваут Фас
4
Йордан Тезе
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
24
Симон Адингра
84′
8
Поль Погба
9
Фоларин Балогун
84′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
75′
3
Эрик Дайер
31
Ансу Фати
61′
10
Александр Головин
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
