«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка Англии по футболу

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
66.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.06
П2
4.59
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
6.40
П2
1.18
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
2.82
П2
9.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
4
:
Метц
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
90.00
X
6.00
П2
1.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.00
П2
7.25
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.53
П2
5.54
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.73
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка Англии по футболу

Встреча состоится 16 мая.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. «Челси» со счетом 1:0 обыграл «Лидс» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли».

Мяч на 23-й минуте забил Энцо Фернандес.

«Челси» провел первый матч после отставки главного тренера Лиама Росеньора. 22 апреля пресс-служба лондонского клуба сообщила, что исполнять обязанности наставника до конца сезона будет Калум Макфарлейн. Он исполнял обязанности главного тренера «Челси» в гостевом матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:1) после отставки Энцо Марески и до назначения Росеньора.

В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинальной встрече победил «Саутгемптон» (2:1). Решающий матч состоится 16 мая на стадионе «Уэмбли».

Кубок Англии проводится с 1871 года, рекордсменом по числу побед в турнире является «Арсенал», выигрывавший трофей 14 раз. «Манчестер Сити» побеждал в турнире 7 раз, «Челси» — 8 раз. В прошлом году впервые в истории трофей выиграл «Кристал Пэлас».