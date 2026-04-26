«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка Англии по футболу

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. «Челси» со счетом 1:0 обыграл «Лидс» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли».
Мяч на 23-й минуте забил Энцо Фернандес.
«Челси» провел первый матч после отставки главного тренера Лиама Росеньора. 22 апреля пресс-служба лондонского клуба сообщила, что исполнять обязанности наставника до конца сезона будет Калум Макфарлейн. Он исполнял обязанности главного тренера «Челси» в гостевом матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:1) после отставки Энцо Марески и до назначения Росеньора.
В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинальной встрече победил «Саутгемптон» (2:1). Решающий матч состоится 16 мая на стадионе «Уэмбли».
Кубок Англии проводится с 1871 года, рекордсменом по числу побед в турнире является «Арсенал», выигрывавший трофей 14 раз. «Манчестер Сити» побеждал в турнире 7 раз, «Челси» — 8 раз. В прошлом году впервые в истории трофей выиграл «Кристал Пэлас».