«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка Англии по футболу

«Челси» провел первый матч после отставки главного тренера Лиама Росеньора. 22 апреля пресс-служба лондонского клуба сообщила, что исполнять обязанности наставника до конца сезона будет Калум Макфарлейн. Он исполнял обязанности главного тренера «Челси» в гостевом матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:1) после отставки Энцо Марески и до назначения Росеньора.