Источник: «Атлетико» не хочет продавать Альвареса за 150 миллионов евро

По данным источника, испанцы непоколебимы в своем желании сохранить 26-летнего аргентинца. Футболистом интересуются «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ», и даже предложение такой величины не соблазнит клуб его принять.
Альварес играет за «Атлетико» с августа 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 нападающий в 47 матчах забил 19 голов и отдал девять результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.
«Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 29 апреля примет «Арсенал». Начало игры в 22.00 по московскому времени.