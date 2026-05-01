Сафонова не включили в список номинатов на звание лучшего вратаря Лиги 1

Как отмечает RMC Sport, россиянин не смог претендовать на награду, поскольку провел в Лиге 1 менее 15 матчей (13).

Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вошел в пятерку номинантов на приз лучшему вратарю сезона в чемпионате Франции (Лига 1), сообщается на официальной странице Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP) в соцсети X.

В список претендентов на приз вошли словак Доминик Грейф («Лион»), представитель Буркина-Фасо Эрве Коффи («Анже»), бельгиец Майк Пендерс («Страсбур») и французы Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).

Как поясняет RMC Sport, ключевым критерием отбора стало минимальное количество проведенных матчей в чемпионате — 15 к 24 апреля. Сафонов, перешедший в ПСЖ летом 2025 года из «Краснодара», сыграл в текущем сезоне Лиги 1 лишь 13 встреч. В них он пропустил 12 мячей и семь раз успешно защитил свои ворота.

Основным вратарем парижан в чемпионате долгое время был Люка Шевалье, но 23 января в матче против «Осера» (1:0) получил травму. С тех пор место в воротах занял Сафонов.

ПСЖ с 69 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В субботу, 2 мая, команда примет «Лорьян».

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше