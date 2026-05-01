Сафонова не включили в список номинатов на звание лучшего вратаря Лиги 1

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вошел в пятерку номинантов на приз лучшему вратарю сезона в чемпионате Франции (Лига 1), сообщается на официальной странице Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP) в соцсети X.
В список претендентов на приз вошли словак Доминик Грейф («Лион»), представитель Буркина-Фасо Эрве Коффи («Анже»), бельгиец Майк Пендерс («Страсбур») и французы Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).
Как поясняет RMC Sport, ключевым критерием отбора стало минимальное количество проведенных матчей в чемпионате — 15 к 24 апреля. Сафонов, перешедший в ПСЖ летом 2025 года из «Краснодара», сыграл в текущем сезоне Лиги 1 лишь 13 встреч. В них он пропустил 12 мячей и семь раз успешно защитил свои ворота.
Основным вратарем парижан в чемпионате долгое время был Люка Шевалье, но 23 января в матче против «Осера» (1:0) получил травму. С тех пор место в воротах занял Сафонов.
ПСЖ с 69 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В субботу, 2 мая, команда примет «Лорьян».