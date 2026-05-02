Тарпищев назвал вратаря ПСЖ Сафонова художником

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова можно назвать художником, он является специалистом по отражению ударов с 11-метровой отметки. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Ранее ПСЖ обыграл германскую «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (5:4), Сафонов вышел в стартовом составе в 19-й раз подряд. В финале Межконтинентального кубка Сафонова отбил четыре 11-метровых удара в серии пенальти и принес победу французской команде (1:1, 2:1 — по пенальти).
«Вообще у “Краснодара” хорошая школа, все вратари оттуда стоят очень здорово. Но Матвей при всем при этом еще и художник. В силу того, что берет пенальти, это вопрос психологии и знание того, кто бьет, — сказал Тарпищев. — Я даже в своей книге приводил пример, как били пенальти французы и аргентинцы, почему было заранее прогнозируемо, кто и куда бил. Потому что в сверхстрессовых ситуациях любой спортсмен бьет туда, куда лучше отработал. Поэтому молодец, хорошая школа. Это и говорит о школе, не он один, плеяда вратарей и игроков в “Краснодаре”, это и есть школа, которую можно называть нашей».
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.