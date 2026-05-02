Сафонов не попал в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции по футболу

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» не попал в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.
Как ранее сообщал телеканал RMC Sport, главный тренер ПСЖ Луис Энрике планировал дать Сафонову отдохнуть перед ответным матчем ½ финала Лиги чемпионов против германской «Баварии». Первая встреча прошла в Париже 28 апреля и завершилась победой ПСЖ со счетом 5:4. Ответная игра пройдет в Мюнхене 6 мая.
До этой встречи Сафонов 19 раз подряд выходил в стартовом составе команды.
Встреча ПСЖ и «Лорьяна» пройдет на домашней арене парижан 2 мая. ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 69 очками после 30 встреч. «Лорьян» идет на 9-м месте, у команды 41 очко в 31 матче.