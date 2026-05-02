Сафонов не попал в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции по футболу

Встреча ПСЖ и «Лорьяна» пройдет на домашней арене парижан 2 мая. ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 69 очками после 30 встреч. «Лорьян» идет на 9-м месте, у команды 41 очко в 31 матче.