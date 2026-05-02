«Комо» и «Наполи» сыграли вничью в Серии А

«Комо» с 62 очками идет пятым в турнирной таблице чемпионата Италии.
Футбол, Италия, 35-й тур
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Антонио Конте
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
28
Иван Смолчич
10
Николас Пас
14
Хакобо Рамон
69′
34
Диегу Карлос
23
Максимо Перроне
3
Алекс Валье
80′
18
Альберто Морено
38
Ассане Диао
86′
31
Мергим Войвода
20
Мартин Батурина
80′
7
Альваро Мората
11
Анастасиос Дувикас
80′
17
Хесус Родригес
33
Лукас Да Кунья
86′
8
Сержи Роберто
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
21
Маттео Политано
89′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
27
Алиссон Сантос
13
Амир Ррахмани
80′
37
Леонардо Спинаццола
11
Кевин Де Брейне
60′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
Статистика
Комо
Наполи
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
5
1
Угловые
3
2
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
