«Комо» и «Наполи» сыграли вничью в Серии А

«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Комо» в матче 35-го тура итальянской Серии А — 0:0.

Источник: Reuters

«Наполи» (70 очков) занимает второе место в Серии А за три тура до окончания чемпионата. Команда Антонио Конте на 9 очков отстает от лидирующего «Интера» и опережает «Милан», который идет третьим, на 3 очка, но у конкурентов есть по одной игре в запасе.

«Комо» с 62 очками идет пятым в турнирной таблице чемпионата Италии.

Комо
0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, 35-й тур
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Антонио Конте
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
28
Иван Смолчич
10
Николас Пас
14
Хакобо Рамон
69′
34
Диегу Карлос
23
Максимо Перроне
3
Алекс Валье
80′
18
Альберто Морено
38
Ассане Диао
86′
31
Мергим Войвода
20
Мартин Батурина
80′
7
Альваро Мората
11
Анастасиос Дувикас
80′
17
Хесус Родригес
33
Лукас Да Кунья
86′
8
Сержи Роберто
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
21
Маттео Политано
89′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
27
Алиссон Сантос
13
Амир Ррахмани
80′
37
Леонардо Спинаццола
11
Кевин Де Брейне
60′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
Статистика
Комо
Наполи
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
5
1
Угловые
3
2
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти