Матч-центр
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Ланс
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Барселона
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Дженоа
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
«Монако» в концовке вырвал победу над «Метцем», Головина заменили во втором тайме

«Монако» на выезде переиграл «Метц» в матче 32-го тура французской Лиги 1 — 2:1.

Источник: AFP 2023

Счет на 49-й минуте открыл полузащитник хозяев Жесси Деминге. Монегаски отыгрались благодаря голу Фоларина Балогуна на 61-й минуте. Победный гол на 90+1-й минуте забил Ансу Фати.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

«Монако» (54 очка) прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на шестое место в Лиге 1. «Метц» с 16 очками остается последним в турнирной таблице.

Метц
1:2
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, 32-й тур
2.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Сен-Симфорьен
Главные тренеры
Стефан Ле Миньян
Себастьян Поконьоли
Голы
Метц
Жесси Деминге
(Готье Эн)
49′
Монако
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
61′
Ансу Фати
(Кайо Энрике)
90+1′
Составы команд
Метц
61
Папе Си
70
Буна Сарр
7
Георгий Цитаишвили
10
Готье Эн
38
Садибу Сане
15
Терри Йегбе
5
Жан-Филипп Гбамен
34
Натан Мбала
74′
9
Гиорги Абуашвили
20
Жесси Деминге
82′
35
Яхьянн Пандоре
11
Георгий Квилитая
82′
20
Абиб Диалло
21
Бенжамен Стамбули
74′
33
Белив Мунонго
Монако
1
Лукас Градецки
6
Денис Закария
5
Тило Керер
4
Йордан Тезе
9
Фоларин Балогун
11
Магнес Аклиуш
13
Кристиан Мависса
81′
84′
12
Кайо Энрике
24
Симон Адингра
58′
23
Аладжи Бамба
15
Ламин Камара
58′
28
Мамаду Кулибали
62′
8
Поль Погба
58′
31
Ансу Фати
10
Александр Головин
74′
14
Мика Биерет
Статистика
Метц
Монако
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
1
3
Угловые
5
9
Фолы
10
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти