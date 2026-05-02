«Монако» в концовке вырвал победу над «Метцем», Головина заменили во втором тайме

Счет на 49-й минуте открыл полузащитник хозяев Жесси Деминге. Монегаски отыгрались благодаря голу Фоларина Балогуна на 61-й минуте. Победный гол на 90+1-й минуте забил Ансу Фати.
Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
«Монако» (54 очка) прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на шестое место в Лиге 1. «Метц» с 16 очками остается последним в турнирной таблице.
Футбол, Франция, 32-й тур
2.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Сен-Симфорьен
Главные тренеры
Стефан Ле Миньян
Себастьян Поконьоли
Голы
Метц
Жесси Деминге
(Готье Эн)
49′
Монако
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
61′
Ансу Фати
(Кайо Энрике)
90+1′
Составы команд
Метц
61
Папе Си
70
Буна Сарр
7
Георгий Цитаишвили
10
Готье Эн
38
Садибу Сане
15
Терри Йегбе
5
Жан-Филипп Гбамен
34
Натан Мбала
74′
9
Гиорги Абуашвили
20
Жесси Деминге
82′
35
Яхьянн Пандоре
11
Георгий Квилитая
82′
20
Абиб Диалло
21
Бенжамен Стамбули
74′
33
Белив Мунонго
Монако
1
Лукас Градецки
6
Денис Закария
5
Тило Керер
4
Йордан Тезе
9
Фоларин Балогун
11
Магнес Аклиуш
13
Кристиан Мависса
81′
84′
12
Кайо Энрике
24
Симон Адингра
58′
23
Аладжи Бамба
15
Ламин Камара
58′
28
Мамаду Кулибали
62′
8
Поль Погба
58′
31
Ансу Фати
10
Александр Головин
74′
14
Мика Биерет
Статистика
Метц
Монако
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
1
3
Угловые
5
9
Фолы
10
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
