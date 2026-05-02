Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

«Шальке» вернется в Бундеслигу

«Шальке» досрочно завоевал путевку в Бундеслигу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Шальке» одержал победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа в матче 32-го тура второго дивизиона Германии и досрочно обеспечил себе прямую путевку в Бундеслигу.

Встреча в Гельзенкирхене завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шальке». Мяч на 15-й минуте забил Кенан Караман.

«Шальке», набрав 67 очков, обеспечил себе место в топ-2 турнирной таблицы второго по силе дивизиона Германии за два тура тура до завершения чемпионата. Две первые команды получают прямую путевку в Бундеслигу.

В последний раз «Шальке» выступал в высшем дивизионе Германии в сезоне-2022/23. Клуб из Гельзенкирхена является семикратным чемпионом Германии и пятикратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2010/11 команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила «Манчестер Юнайтед».