«Шальке» вернется в Бундеслигу

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Шальке» одержал победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа в матче 32-го тура второго дивизиона Германии и досрочно обеспечил себе прямую путевку в Бундеслигу.
Встреча в Гельзенкирхене завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шальке». Мяч на 15-й минуте забил Кенан Караман.
«Шальке», набрав 67 очков, обеспечил себе место в топ-2 турнирной таблицы второго по силе дивизиона Германии за два тура тура до завершения чемпионата. Две первые команды получают прямую путевку в Бундеслигу.
В последний раз «Шальке» выступал в высшем дивизионе Германии в сезоне-2022/23. Клуб из Гельзенкирхена является семикратным чемпионом Германии и пятикратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2010/11 команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила «Манчестер Юнайтед».