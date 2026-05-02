«Шальке» вернется в Бундеслигу

В последний раз «Шальке» выступал в высшем дивизионе Германии в сезоне-2022/23. Клуб из Гельзенкирхена является семикратным чемпионом Германии и пятикратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2010/11 команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила «Манчестер Юнайтед».