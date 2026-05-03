«Барселона» победила «Осасуну» и на 14 очков оторвалась от «Реала» в Ла лиге

Счет на 81-й минуте открыл Роберт Левандовски. Спустя 5 минут преимущество гостей удвоил Ферран Торрес, а форвард хозяев Рауль Гарсия отыграл один мяч на 88-й минуте.
«Барселона» (88 очков) одержала десятую победу подряд в Ла лиге и продолжает возглавлять таблицу. Каталонцы на 14 очков опережают «Реал», у которого есть одна игра в запасе.
«Осасуна» с 42 очками идет десятой в турнирной таблице.
Футбол, Испания, 34-й тур
2.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эль Садар
Главные тренеры
Алессио Лиши
Ханс-Дитер Флик
Голы
Осасуна
Рауль Гарсия
(Абель Бретонес)
88′
Барселона
Роберт Левандовски
(Маркус Рэшфорд)
81′
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
86′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
19
Валентен Розье
20
Хави Галан
18
Рауль Моро
24
Алехандро Катена
22
Энцо Бойомо
14
Рубен Гарсия
86′
23
Абель Бретонес
16
Бордонадо Мойсес Гомес
70′
10
Аймар Орос
17
Анте Будимир
70′
9
Рауль Гарсия
6
Лукас Торро
85′
29
Асьер Осамбела
7
Хон Монкайола
74′
85′
11
Кике Барха
90+9′
Барселона
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
16
Фермин Лопес
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
24
Эрик Гарсия
60′
82′
4
Рональд Араухо
28
Руни Барджи
62′
21
Френки де Йонг
20
Дани Ольмо
62′
7
Ферран Торрес
6
Гави
24′
62′
14
Маркус Рэшфорд
8
Педри
88′
22
Марк Берналь
Статистика
Осасуна
Барселона
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
4
Угловые
3
7
Фолы
9
10
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти