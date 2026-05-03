Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

«Барселона» победила «Осасуну» и на 14 очков оторвалась от «Реала» в Ла лиге

«Барселона» на выезде обыграла «Осасуну» в матче 34-го тура испанской Ла лиги — 2:1.

Источник: Getty Images

Счет на 81-й минуте открыл Роберт Левандовски. Спустя 5 минут преимущество гостей удвоил Ферран Торрес, а форвард хозяев Рауль Гарсия отыграл один мяч на 88-й минуте.

«Барселона» (88 очков) одержала десятую победу подряд в Ла лиге и продолжает возглавлять таблицу. Каталонцы на 14 очков опережают «Реал», у которого есть одна игра в запасе.

«Осасуна» с 42 очками идет десятой в турнирной таблице.

Осасуна
1:2
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, 34-й тур
2.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эль Садар
Главные тренеры
Алессио Лиши
Ханс-Дитер Флик
Голы
Осасуна
Рауль Гарсия
(Абель Бретонес)
88′
Барселона
Роберт Левандовски
(Маркус Рэшфорд)
81′
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
86′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
19
Валентен Розье
20
Хави Галан
18
Рауль Моро
24
Алехандро Катена
22
Энцо Бойомо
14
Рубен Гарсия
86′
23
Абель Бретонес
16
Бордонадо Мойсес Гомес
70′
10
Аймар Орос
17
Анте Будимир
70′
9
Рауль Гарсия
6
Лукас Торро
85′
29
Асьер Осамбела
7
Хон Монкайола
74′
85′
11
Кике Барха
90+9′
Барселона
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
16
Фермин Лопес
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
24
Эрик Гарсия
60′
82′
4
Рональд Араухо
28
Руни Барджи
62′
21
Френки де Йонг
20
Дани Ольмо
62′
7
Ферран Торрес
6
Гави
24′
62′
14
Маркус Рэшфорд
8
Педри
88′
22
Марк Берналь
Статистика
Осасуна
Барселона
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
4
Угловые
3
7
Фолы
9
10
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти