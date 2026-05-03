«Интер Майами» обыграл «Орландо Сити» в матче MLS

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, у которых голы забили Мартин Охеда (39-я и 68-я минуты; 79, с пенальти) и Тайриз Спайсер (90+3). В составе проигравших отличились Иэн Фрей (4), Теласко Сеговия (25) и Лионель Месси (33).
Месси также отметился двумя голевыми передачами, также дважды партнерам ассистировал Луис Суарес.
«Интер Майами» с 19 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Орландо» (13 очков) идет 13-м.