«Тоттенхэм» вышел из зоны вылета чемпионата Англии по футболу

По ходу сезона «Тоттенхэм» уволил двух главных тренеров. Команда начала сезон под руководством датчанина Томаса Франка, который был отправлен в отставку в феврале. После него команду возглавил хорват Игор Тудор, однако он покинул должность спустя 44 дня после назначения. Теперь командой руководит итальянец Роберто Де Дзерби.