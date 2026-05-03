«Тоттенхэм» вышел из зоны вылета чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. «Тоттенхэм» со счетом 2:1 обыграл «Астон Виллу» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу и вышел из зоны вылета. Встреча прошла в Бирмингеме.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Конор Галлахер (12-я минута) и Ришарлисон (25). У проигравших отличился Эмилиано Буэндия (90+6).
«Тоттенхэм» набрал 37 очков и вышел на 17-е место в турнирной таблице. 18-ю строчку занимает «Вест Хэм» с 36 очками. В следующем туре «Тоттенхэм» 11 мая примет «Лидс», «Вест Хэм» днем ранее дома сыграет с «Арсеналом».
По ходу сезона «Тоттенхэм» уволил двух главных тренеров. Команда начала сезон под руководством датчанина Томаса Франка, который был отправлен в отставку в феврале. После него команду возглавил хорват Игор Тудор, однако он покинул должность спустя 44 дня после назначения. Теперь командой руководит итальянец Роберто Де Дзерби.
Команды, которые занимают места с 18-го по 20-е, вылетают из высшего дивизиона чемпионата Англии. Всего клубы проведут 38 матчей. «Тоттенхэм» неизменно выступает в элите английского футбола с 1978 года.
Унаи Эмери
Роберто Де Дзерби
Эмилиано Буэндия
(Мэтти Кэш)
90+6′
Конор Галлахер
12′
Ришарлисон
(Матис Тель)
25′
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
22
Иан Матсен
27
Морган Роджерс
77′
3
Виктор Линделеф
5
Тайрон Мингс
26
Ламар Богард
8
Юри Тилеманс
19
Джейдон Санчо
85′
10
Эмилиано Буэндия
6
Росс Баркли
51′
85′
31
Леон Бэйли
18
Тэмми Абрахам
60′
11
Олли Уоткинс
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
13
Дестини Удоджи
22
Конор Галлахер
90+6′
4
Кевин Дансо
81′
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
27′
67′
24
Джед Спенс
11
Матис Тель
73′
90′
15
Лукас Бергвалль
9
Ришарлисон
90′
29
Пап Метар Сарр
30
Родриго Бентанкур
45′
66′
8
Ив Биссума
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти