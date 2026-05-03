Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
4
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» вышел из зоны вылета чемпионата Англии по футболу

Команда из Лондона обыграла «Астон Виллу».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. «Тоттенхэм» со счетом 2:1 обыграл «Астон Виллу» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу и вышел из зоны вылета. Встреча прошла в Бирмингеме.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Конор Галлахер (12-я минута) и Ришарлисон (25). У проигравших отличился Эмилиано Буэндия (90+6).

«Тоттенхэм» набрал 37 очков и вышел на 17-е место в турнирной таблице. 18-ю строчку занимает «Вест Хэм» с 36 очками. В следующем туре «Тоттенхэм» 11 мая примет «Лидс», «Вест Хэм» днем ранее дома сыграет с «Арсеналом».

По ходу сезона «Тоттенхэм» уволил двух главных тренеров. Команда начала сезон под руководством датчанина Томаса Франка, который был отправлен в отставку в феврале. После него команду возглавил хорват Игор Тудор, однако он покинул должность спустя 44 дня после назначения. Теперь командой руководит итальянец Роберто Де Дзерби.

Команды, которые занимают места с 18-го по 20-е, вылетают из высшего дивизиона чемпионата Англии. Всего клубы проведут 38 матчей. «Тоттенхэм» неизменно выступает в элите английского футбола с 1978 года.

Астон Вилла
1:2
Первый тайм: 0:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 35
3.05.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Роберто Де Дзерби
Голы
Астон Вилла
Эмилиано Буэндия
(Мэтти Кэш)
90+6′
Тоттенхэм Хотспур
Конор Галлахер
12′
Ришарлисон
(Матис Тель)
25′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
22
Иан Матсен
27
Морган Роджерс
77′
3
Виктор Линделеф
5
Тайрон Мингс
26
Ламар Богард
8
Юри Тилеманс
19
Джейдон Санчо
85′
10
Эмилиано Буэндия
6
Росс Баркли
51′
85′
31
Леон Бэйли
18
Тэмми Абрахам
60′
11
Олли Уоткинс
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
13
Дестини Удоджи
22
Конор Галлахер
90+6′
4
Кевин Дансо
81′
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
27′
67′
24
Джед Спенс
11
Матис Тель
73′
90′
15
Лукас Бергвалль
9
Ришарлисон
90′
29
Пап Метар Сарр
30
Родриго Бентанкур
45′
66′
8
Ив Биссума
Статистика
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
1
5
Угловые
5
5
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти