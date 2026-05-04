«Вильяррреал» лишится главного тренера

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Испанец Марселино покинет должность главного тренера «Вильярреала» по завершении сезона-2025/26, сообщается на сайте футбольного клуба.
После 34 матчей «Вильярреал» с 68 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги и уже обеспечил участие в Лиге чемпионов. Также клуб с одним очком занял 35-е место по итогам общего этапа Лиги чемпионов и не сумел выйти в плей-офф.
Марселино 60 лет. Он возглавил «Вильярреал» во второй раз в ноябре 2023 года. Ранее специалист работал с командой с 2013 по 2016 год. В 2013-м он вывел клуб в Ла Лигу. Испанец является рекордсменом «Вильярреала» по количеству матчей во главе клуба (294) и числу побед (145).
Помимо «Вильярреала», Марселино тренировал ряд клубов, включая испанские «Расинг», «Реал Сарагоса», «Севилью», «Валенсию», «Атлетик» из Бильбао, а также французский «Марсель».