Marca: Рафинья хочет остаться в «Барселоне»

По данным газеты Marca, вингер клуба Ла Лиги «Барселона» и сборной Бразилии по футболу Рафинья высказал своё желание остаться в расположении «блаугранас», несмотря на интерес к нему со стороны команд саудовской Про-лиги.
29-летний бразилец не рассматривает предложения от других клубов, чувствуя поддержку партнёров по коллективу, членов тренерского штаба и фанатов каталонцев. О желании Рафиньи остаться извещено руководство «Барсы», которое на данный момент ждёт предложений по трансферу игрока для дальнейшей оценки ситуации.
При этом 2 мая сайт Sport.es сообщал, что нападающий в беседе с управленцами «Барселоны» высказал сомнения относительно своего будущего в каталонском клубе, вызванные, в частности, частыми травмами игрока.
В составе «сине-гранатовых» Рафинья выступает с июля 2022 года, перейдя из английского «Лидса». В сезоне-2025/2026 вингер провёл 20 матчей в Примере, где забил одиннадцать мячей и отметился тремя ассистами, а также семь встреч в Лиге чемпионов УЕФА (3+3).
Контракт Рафиньи с «Барсой» истекает в конце июня 2028 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 80 миллионов евро.