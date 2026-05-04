Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
1
:
Лацио
0
П1
1.92
X
3.20
П2
4.95
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Ротор
1
П1
8.50
X
3.90
П2
1.45
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
П1
1.56
X
4.38
П2
6.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
П1
7.20
X
5.03
П2
1.45
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
П1
2.43
X
3.40
П2
3.04
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Челси» уступил «Ноттингем Форест» и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов

«Челси» уступил «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся на «Стэмфорд Бридж» 4 мая, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Источник: Getty Images

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте — забил Тайво Авонийи. На 15-й минуте Игор Жезус реализовал пенальти.

«Челси» мог отыграть один мяч, но в компенсированное к первому тайму время Коул Палмер не реализовал пенальти.

На 52-й минуте Авонийи оформил дубль. Команды доигрывали матч при полупустых трибунах — многие болельщики синих потянулись к выходу задолго до финального свистка. Но «Челси» продолжил идти вперед, и Жоао Педро забил гол престижа на 90+3-й минуте.

Поражение лишило «Челси» даже математических шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Челси
1:3
Первый тайм: 0:2
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 35
4.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Калум Макфарлейн
Витор Перейра
Голы
Челси
Жоао Педро
(Марк Кукурелья)
90+3′
Ноттингем Форест
Тайво Авонийи
(Дилан Баква)
2′
Игор Жезус
15′
Тайво Авонийи
(Морган Гиббс-Уайт)
52′
Нереализованные пенальти
Челси
Коул Палмер
45+10′
Составы команд
Челси
27
Мало Гюсто
14′
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
78′
1
Роберт Санчес
66′
12
Филип Йергенсен
55
Джесси Дерри
45′
9
Лиам Делап
78′
4
Тосин Адарабиойо
46′
6
Леви Колвилл
45
Ромео Лавиа
58′
17
Андрей Сантос
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
25
Лука Нец
24
Джеймс Макэйти
4
Морату
10′
22
Райан Йейтс
9
Тайво Авонийи
44
Зак Эбботт
45′
3
Неко Уильямс
29
Дилан Баква
80′
21
Омари Хатчинсон
23
Жаир Кунья
46′
31
Никола Миленкович
16
Николас Домингес
46′
8
Эллиот Андерсон
19
Игор Жезус
46′
10
Морган Гиббс-Уайт
66′
11
Крис Вуд
Статистика
Челси
Ноттингем Форест
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
21
6
Удары в створ
5
4
Угловые
10
1
Фолы
12
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
