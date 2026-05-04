«Челси» уступил «Ноттингем Форест» и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте — забил Тайво Авонийи. На 15-й минуте Игор Жезус реализовал пенальти.
«Челси» мог отыграть один мяч, но в компенсированное к первому тайму время Коул Палмер не реализовал пенальти.
На 52-й минуте Авонийи оформил дубль. Команды доигрывали матч при полупустых трибунах — многие болельщики синих потянулись к выходу задолго до финального свистка. Но «Челси» продолжил идти вперед, и Жоао Педро забил гол престижа на 90+3-й минуте.
Поражение лишило «Челси» даже математических шансов на попадание в Лигу чемпионов.
Футбол, Англия, Тур 35
4.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Калум Макфарлейн
Витор Перейра
Голы
Челси
Жоао Педро
(Марк Кукурелья)
90+3′
Ноттингем Форест
Тайво Авонийи
(Дилан Баква)
2′
Игор Жезус
15′
Тайво Авонийи
(Морган Гиббс-Уайт)
52′
Нереализованные пенальти
Челси
Коул Палмер
45+10′
Составы команд
Челси
27
Мало Гюсто
14′
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
78′
1
Роберт Санчес
66′
12
Филип Йергенсен
55
Джесси Дерри
45′
9
Лиам Делап
78′
4
Тосин Адарабиойо
46′
6
Леви Колвилл
45
Ромео Лавиа
58′
17
Андрей Сантос
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
25
Лука Нец
24
Джеймс Макэйти
4
Морату
10′
22
Райан Йейтс
9
Тайво Авонийи
44
Зак Эбботт
45′
3
Неко Уильямс
29
Дилан Баква
80′
21
Омари Хатчинсон
23
Жаир Кунья
46′
31
Никола Миленкович
16
Николас Домингес
46′
8
Эллиот Андерсон
19
Игор Жезус
46′
10
Морган Гиббс-Уайт
66′
11
Крис Вуд
Статистика
Челси
Ноттингем Форест
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
21
6
Удары в створ
5
4
Угловые
10
1
Фолы
12
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти