Кэррик, и точка! Или запятая? Колонка Казанского — о тренере и «Манчестер Юнайтед»

Как-то за рюмкой чая Василий Уткин, в обсуждении всякой футбольной бывальщины, спросил:
— А ты же знаешь, что такое когнитивный диссонанс?
— В общих чертах. Когда противоречия сталкиваются в сознании, как-то так.
— А я вот только что видел, как это работает. Еду в такси. У водителя навигатор моим голосом разговаривает. Вижу, что он не туда поворачивает, по длинной дороге поехал. И с той же интонацией, что в навигаторе, говорю: «Поверните налево». А я в телефонной коробке настаиваю — направо. И вот ты даже не представляешь, что было с таксистом. Кого слушать? Глаза верят стрелке, а слух — мне. Вот это и есть когнитивный диссонанс.
Вспомнил об этой простой иллюстрации сложного психологического состояния сразу после свистка на «Олд Траффорд». «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (3:2) в каком-то парадоксальном матче. «Манчестер» мог в первом тайме забить три и на второй выйти в состоянии душевного покоя. Вместо этого сам себе зачем-то привез два мяча, но все-таки героически победил.
Цена у трех очков была крайне высока. Дело не столько в исторической ценности любого триумфа в дерби М62 (так называют игру в Англии по порядковому номеру дороги, которая связывает города), сколько в констатации факта — после этих очков «Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Спустя три года.
А это другие деньги, привлекательность трансферов и наконец-то привычный быт великого клуба — гимн ЛЧ среди недели.
Исполняющий обязанности главного тренера Майкл Кэррик выполнил задачу своих боссов. В январе ему так и сказали: «Дружище, нам нужна Лига чемпионов». В момент увольнения упрямого Рубена Аморима «Юнайтед» повылетал из всех домашних Кубков и только в больном воображении мог еще цепляться за победу в чемпионате.
Оставалась одна цель — зона Лиги чемпионов. Гарантированный проходной балл в главный европейский турнир — третье или четвертое место. Дальше начинаются условности.
Хотелось без них.
Кэррик с 7-го места в начале января и с 11 очками отставания от третьей тогда «Астон Виллы» поднял «Юнайтед» как раз на третье в начале мая. Скальпы впечатляют — обыграны «Ман Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Астон Вилла» — все топы и топы под топами. 10 побед в 14 матчах (в остатке две ничьи и два поражения).
Если в таком графике теоретически развернуться на весь чемпионат, то выйдет под 90 очков. А это, сами понимаете, горизонт планирования 21-го титула в английском футболе.
То, чего так ждут с момента ухода из профессии сэра Алекса Фергюсона.
До окончания сезона всего три игры. До начала следующего — всего три месяца. Лето пролетит как в ускоренной съемке, отвлекая нас от стремительности бытия чемпионатом мира.
Кто будет управлять «Юнайтед» в этой желанной Лиге чемпионов и с кем во главе команда пойдет в новый футбольный год?
Глаза видят, что «Манчестер» Кэррика романтично взлетел по турнирной таблице как влюбленный юноша, не замечая никаких преград, после того как девушка позволила за ней ухаживать. Победы над командами, которые не просто статусом, но всем последним временем заставляют называть их лучшими, только усиливают впечатление от работы Майкла и его тренерского штаба.
Он и только он должен быть следующим главным в «МЮ». Помимо результатов, самого важного из критериев, есть еще достаточно факторов, чтобы выбросить на обочину истории бюрократическую приставку «и.о.».
Его ценят и уважают игроки. Вот слова Кобби Майну: «Кэррик сыграл огромную роль в нашем успехе. Вся эта уверенность, которую он вселяет в команду… За ним хочется идти, за него хочется бороться и умереть на поле».
Преображение Каземиру, вдохновение Бруну Фернандеша, результативность Шешко — все это результаты уроков «Кэрриковедения».
Скромный, на грани со скучностью, в технической зоне и на пресс-конференциях.
Майкл кардинальным образом отличается вокабуляром и манерой поведения, на которую в Англии всегда обращают внимание, от предыдущих тренеров новой эры. Эскапады Моуринью, искренность Аморима, доброта и улыбка Сульшера, суровость и парадоксы ван Гала…
Все выступления Кэррика укладываются в несколько унылых шаблонов: «Соперник был силен, нам удалось забить на один гол больше, парни проявили характер, болельщики этого достойны, самый важный матч — следующий».
Жуть.
Это немного напоминает манеры… Зидана. Тот также не отличался красноречием и интересными разговорами о профессии. Зато побеждал. И как! Три Лиги чемпионов вы прекрасно помните.
Куда важнее, что говорит и делает главный тренер за закрытыми дверьми, что дает результат.
Кэррик многое изменил в рутине приготовлений. Такая деталь — перед домашним матчем выезд на стадион с базы он сдвинул на 15 минут ко времени игры. Чтобы как можно больше болельщиков встретили автобус и дали почувствовать футболистам необходимое напряжение. В отличие от Аморима, который за свой срок был только на одной встрече молодежной команды, Кэррик не только приходит на матчи даже академии, но и нашел время на выездные игры молодежки. Его помощники Стив Холланд, Джонатан Вудгейт и Джонни Эванс вызывают у игроков только симпатию и помогают находить новые грани в своих талантах. Им доверяют. Как и словам самого Кэррика — 5-кратного чемпиона Англии, победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира. Его футбол никогда не бросался в глаза какой-то яркостью и утонченностью. Основательность и надежность — пожалуй, вот слова, которые подходят к описанию его работы с мячом под 16-м номером в цветах «МЮ». Точно так он строит работу пока как «исполняющий обязанности».
Кажется, что изменение статуса лишь вопрос времени. «Вперед к светлому будущему», «Правильной дорогой идете, товарищи» — майские лозунги трудового Манчестера.
Но вот тут мы и добираемся до «басни» «Вася и таксист», до когнитивного диссонанса.
Разум, в отличие от глаз, ставит другие вопросы. А может, секрет преображения «Юнайтед» кроется немного в другом? Не столько в работе Кэррика, сколько в той свежести восприятия игры самими футболистами после душной и сковывающей атмосферы схематичного и догматичного Рубена Аморима? Кэррик расставил игроков по удобным для них позициям, и команда полетела. Факт. Но в этом и есть тренерский гений?
«МЮ» так мало не играл в сезоне со времен Первой мировой войны. Всего 40 матчей. Никаких Кубков (вылеты на ранних стадиях), никакой Европы. С января «Манчестер» под присмотром Кэррика провел 14 встреч. За этот же период искушенный «Арсенал» Артеты сыграл 28 раз. Такая роскошь, как недельный цикл подготовки, не была доступна в сезоне даже «Кристал Пэлас». А сможет ли Кэррик с мизерным опытом работы именно в таком календаре быть успешным в следующем сезоне? Когда матчей станет на порядок больше и когда восстановительные тренировки будут чаще, чем обучающие!
Весь опыт Кэррика заключался в двух сезонах «Мидлсбро». Он ярко начал, потом искра ушла, он не менялся стратегически и тактически — критика, результаты ухудшались и логичное увольнение с десятого места Чемпионшипа. Семь месяцев Майкл был без работы. За это время его резюме не интересовало в АПЛ практически никого. Стоит ли «Юнайтед» выбирать себе новым главным тренера с такой трудовой биографией?
После нынешней серии побед руководство «МЮ» не спешило предлагать Кэррику контракт еще и по старой памяти. Уле Гуннар Сульшер. Пришел, увидел и побеждал. 10 матчей из 11. Пока ему не предложили официальные бумаги. С момента нового статуса такого вдохновенного футбола «Манчестер» не показывал. Да, «Юнайтед» с норвежцем дважды оказывался в тройке лучших команд Англии. Но 33 очка до первого места «Ливерпуля» и поражение в финале еврокубка от «Вильярреала» не могут быть новым стандартом клуба. Соблюдая объективность, к увольнению и страданиям Сульшера в третьем сезоне привело возвращение легенды Криштиану Роналду. Раздевалка разделилась. Команду было не собрать. Итог известен. И осадок остался. До такой степени, что в январе, когда выбирали между неопытным Кэрриком и проверенным Сульшером, назначили англичанина…
В «Манчестер» Кэррика могут вернуться разве что Онана и Рэшфорд. Но уж их ауры вряд ли могут быть настолько разрушительными.
«Юнайтед» необходим статусный и опытный тренер. Но тут другой поворот… где его взять?
Из тех, кто работает в АПЛ сейчас, на выданье двое. Андони Ираола из «Борнмута» и Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». Оба объявили, что не останутся на следующий сезон. Оба проделали феноменальную работу в скромных клубах. «Кристал Пэлас» впервые в истории выиграл Кубок Англии. «Борнмут» на такие высоты не поднимался, но рекордные показатели для своего статуса выбивает второй год подряд. Гласнер и Ираола попадают в категорию «Опытные». С атакующими идеями, близкими «МЮ». Но хватит ли им статуса, чтобы войти в раздевалку «Олд Траффорд» и не раствориться на фоне звезд? В такой обстановке они не работали. Примеры Франка в «Тоттенхэме» или Поттера в «Челси» работают явно против этих кандидатур.
Унаи Эмери — царь и бог в «Астон Вилле». Явно захочет стать «столбовым дворянином» и на «Олд Траффорд». Контролировать все. Не вариант для боссов «Юнайтед».
Томас Тухель, опытный и статусный, продлил контакт со сборной Англии.
Собирается удлинить отношения с «ПСЖ» и, пожалуй, сейчас самый яркий тренер в Европе Луис Энрике. Юлиан Нагельсманн будет работать на чемпионате мира в тот момент, когда придет пора приступать к подготовительным делам в «Манчестере». Анчелотти? Он счастлив в Бразилии. Зидан? Уже не смешно.
И что делать этому «комитету выборщиков»? Как не ошибиться? Опять! Как это случилось с продлением контракта Эрика тен Хага перед его увольнением и совершенно неожиданным выбором Рубена Аморима с его «схематозностью»… Ведь принимали решение те же люди.
В отличие от таксиста, которому повезло оказаться с Васей, они не должны испытать когнитивный диссонанс.
Майкла Кэррика надо оставлять. Он заслужил. Он заслужил быть в списке тех, чьи фамилии обсуждаются. Их немного, но они есть. В январе об этом не могло быть и речи. Теперь он явный финалист этого конкурса на замещение вакантной должности.