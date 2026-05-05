Кэррик, и точка! Или запятая? Колонка Казанского — о тренере и «Манчестер Юнайтед»

Кэррик многое изменил в рутине приготовлений. Такая деталь — перед домашним матчем выезд на стадион с базы он сдвинул на 15 минут ко времени игры. Чтобы как можно больше болельщиков встретили автобус и дали почувствовать футболистам необходимое напряжение. В отличие от Аморима, который за свой срок был только на одной встрече молодежной команды, Кэррик не только приходит на матчи даже академии, но и нашел время на выездные игры молодежки. Его помощники Стив Холланд, Джонатан Вудгейт и Джонни Эванс вызывают у игроков только симпатию и помогают находить новые грани в своих талантах. Им доверяют. Как и словам самого Кэррика — 5-кратного чемпиона Англии, победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира. Его футбол никогда не бросался в глаза какой-то яркостью и утонченностью. Основательность и надежность — пожалуй, вот слова, которые подходят к описанию его работы с мячом под 16-м номером в цветах «МЮ». Точно так он строит работу пока как «исполняющий обязанности».