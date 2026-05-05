«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. «Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 3:3 в матче чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами в составе «Манчестер Сити» отметились Жереми Доку (43-я и 90+7-я минуты) и Эрлинг Холанд (83). У «Эвертона» отличились Тьерно Барри (68, 81) и Джейк О’Брайен (73).
«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии 12 матчей (8 побед и 4 ничьи). После 34 встреч команда набрала 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. Идущий на 1-й строчке «Арсенал» имеет в активе 76 очков в 35 играх. «Эвертон» с 48 очками располагается на 10-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 9 мая примет «Брентфорд». «Эвертон» 10 мая на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».
Футбол, Англия, Тур 35
4.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Хосеп Гвардиола
Голы
Эвертон
Тьерно Барри
68′
Джейк О`Брайен
73′
Тьерно Барри
81′
Манчестер Сити
Жереми Доку
43′
Эрлинг Холанн
83′
Жереми Доку
90′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
86′
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
6
Джеймс Тарковски
53′
5
Майкл Кин
45′
37
Джеймс Гарнер
34
Мерлин Рель
90′
2
Натан Паттерсон
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
90′
24
Карлос Алькарас
9
Бету
48′
64′
11
Тьерно Барри
42
Тим Ироэгбунам
90′
45
Харрисон Армстронг
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
74′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
74′
47
Фил Фоден
14
Нико Гонсалес
75′
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
87′
7
Омар Мармуш
Статистика
Эвертон
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
14
20
Удары в створ
6
4
Угловые
5
9
Фолы
15
5
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти