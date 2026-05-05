«Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии 12 матчей (8 побед и 4 ничьи). После 34 встреч команда набрала 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. Идущий на 1-й строчке «Арсенал» имеет в активе 76 очков в 35 играх. «Эвертон» с 48 очками располагается на 10-й строчке.